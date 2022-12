Instagram lancia Recap 2022, come creare la tua galleria con i post migliori dell’anno Meta ha condiviso intanto tutti i trend dell’anno: in testa ci sono cibo, bellezza, sport e moda. Gli hasthtag più usati raccontano un interesse crescente verso il web3.

A cura di Elisabetta Rosso

Basta selezionare 14 foto e Instagram creerà la galleria dei ricordi dell’ultimo anno. Il social ha deciso di lanciare Recap 2022, un modello preimpostato che permette di rivivere i momenti più significativi dei 12 mesi appena trascorsi. La voce narrante dei Reel di fine anno creati da Instagram saranno personaggi celebri che hanno deciso di collaborare con l’iniziativa, tra questi Bad Bunny, DJ Khaled e Priah Ferguson di Stranger Things.

"Mai come nell'ultimo anno, i Reel sono diventati fondamentali per milioni di creator nel mondo e rappresentano oggi il 20% del tempo passato su Instagram" spiega il team dell'app. "Con il formato dei video brevi le persone hanno sperimentato nuovi modi per intrattenersi, raccontare esperienze ed esprimersi in modo innovativo e creativo". Un'iniziativa simile era stata lanciata da Meta l'anno scorso ma con il formato storie.

Come funziona Recap 2022

Per prima cosa è necessario selezionare la voce e uno dei template predefinti proposti. Poi l’utente dovrà selezionare le foto e i video, possono essere al massimo 14, che poi Recap 2022 utilizzerà per creare il reel personalizzato di fine anno. "A partire da oggi, le persone potranno scegliere il loro voiceover preferito, in inglese o spagnolo, per creare un reel con le foto, i video e i ricordi più belli del 2022. Disponibili per le prossime settimane, i modelli permettono di condividere facilmente tutti i momenti inediti, grandi e piccoli, che hanno reso speciale quest'anno", spiega Instagram.

I trend e gli hashtag dell’anno

Instagram ha anche condiviso i trend principali del 2022. I temi che hanno appassionato di più gli utenti sono il cibo, la moda, lo sport e il benessere. Tra gli hashtag più utilizzati invece compaiono diversi termini legati al web3 che dimostrano il crescente interesse verso i nuovi fenomeni tech, tra questi #ethereum #bitcoin #nft e #metaverse.

Anche l’attualità ha conquistato spazio sul social, tag come #iran, #ucraina, #royalfamily e #elezioni sono stati usati o cercati spesso dagli utenti. Le città più presenti su Instagram nel 2022 sono invece Milano, Roma, Napoli e Torino, mentre il mare, secondo le statistiche del social rimane la meta preferita dagli italiani.

Il social ha anche rilasciato la classifica dei brani più utilizzati nei reel su Instagram del 2022. I primi tre in classifica sono Tick Tick Boom di Sage The Gemini (feat. BygTwo3), As it Was di Harry Styles, e La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Tendenze diverse per la Generazione Z che varia sul tema scegliendo SNAP di Rosa Linn, The Nights di Avicii, Hits 2021 (Mashup) di Trinix, e I’m Good (Blue) di David Guetta e Bebe Rexha.