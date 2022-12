In Cina il Covid è arrivato anche nelle fabbriche Tesla: chiuso lo stabilimento di Shanghai Un’ondata di casi di Covid sta bloccando la produzione di Tesla in Cina. E non è l’unico problema di Elon Musk: il numero delle auto acquistate sul mercato cinese continua a diminuire e per questo la pausa della produzione per il Capodanno cinese durerà più dello scorso anno.

A cura di Elisabetta Rosso

A inizio mese Reuters aveva spiegato che Tesla era in procinto di sospendere la produzione della Model Y nello stabilimento di Shanghai dal 25 dicembre al primo gennaio. Lo stop si inserisce all'interno di un contesto complesso. La Cina infatti dopo aver allentato le sue politiche zero Covid sembra aver registrato una crescita dei casi.

Lo stabilimento di Shanghai aveva già chiuso all'inizio di quest'anno dopo l’aumento di infezioni di Covid-19. Una recente ondata ha nuovamente costretto l’azienda a sospendere la produzione durante l'ultima settimana di dicembre. L‘Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato più di 20.000 casi confermati ogni giorno durante il periodo natalizio.

Lo stop per il Capodanno cinese

Lo stabilimento di Tesla a Shanghai lavorerà fino al 19 gennaio, poi interromperà la produzione di veicoli elettrici fino al 31 del mese. La scusa ufficiale è il Capodanno cinese, una festività che l’azienda non ha mai festeggiato con undici giorni di pausa.

La fabbrica di Shanghai, è l'hub di produzione più importante per l'azienda di veicoli elettrici, impiega circa 20.000 lavoratori, e ha rappresentato più della metà della produzione di Tesla nei primi tre trimestri del 2022. L’anno scorso ha mantenuto la normale attività lavorativa durante l'ultima settimana di dicembre e ha fatto solo una pausa di tre giorni per il Capodanno cinese.

Lo stato di salute dell'azienda

Anche Tesla, come molte altre case automobilistiche, sta affrontando un calo della domanda in Cina (il più grande mercato di veicoli al mondo). Proprio per questo a inizio mese ha offerto un ulteriore incentivo per gli acquirenti, la società ha ridotto i prezzi delle auto Model 3 e Model Y fino al 9% in Cina, e ha aggiunto un sussidio per i costi assicurativi.

Brokerage China Merchants Bank International (CMBI) ha dichiarato in un rapporto pubblicato martedì che le vendite al dettaglio medie giornaliere di Tesla in Cina dal primo al 25 dicembre sono diminuite del 28% rispetto all'anno precedente. Ha anche spiegato che Tesla ha registrato solo 36.533 vendite al dettaglio in Cina nello stesso periodo. Non solo, il più grande rivale di veicoli elettrici di Tesla in Cina, BYD, è cresciuto invece del 93% nel mese di dicembre. Stando ai dati, la sospensione dello stabilimento più importante dell’azienda in occasione del Capodanno cinese crea legittime preoccupazioni sullo stato di salute di Tesla.