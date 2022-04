In anteprima per Fanpage.it una carta dal nuovo set Strade di Nuova Capenna di Magic: The Gathering La nuova espansione di Magic: The Gathering sarà disponibile a fine aprile, sia in versione cartacea che digitale. In anteprima su Fanpage.it una carta inedita di Strade di Nuova Capenna.

A cura di Lorena Rao

Atmosfere noir. Cinque famiglie. Una città attanagliata da lotte di potere, in cui si scontrano persino angeli e demoni. Questa è la nuova ambientazione di Strade di Nuova Capenna, il nuovo set di Magic: The Gathering in arrivo a fine aprile 2022 sia in versione cartacea che digitale. Il popolare gioco di carte si appresta ad accogliere una nuova espansione dai forti toni gangster, il cui stile è ispirato all'Art Déco degli anni '20. Per averne un assaggio non occorre però aspettare: in anteprima su Fanpage.it una delle carte inedite che compongono Strade di Nuova Capenna. Stiamo parlando di Seccatura sui Tetti, una carta Stregoneria.

"Danno collaterale 1. Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 1. Quando lo fai, copia questa magia e puoi scegliere un nuovo bersaglio per la copia". Così recita la descrizione di Seccatura sui Tetti.

"TAPpa una carta bersaglio. Quella creatura non STAPpa durante il prossimo STAP del suo controllore. Pesca una carta", riporta in seguito la carta, qui visibile in anteprima. I colori, gli edifici e gli altri dettagli grafici permettono di avere uno spaccato dell'Art Déco che caratterizza l'ambientazione del nuovo set in arrivo su Magic: the Gathering.

Magic: The Gathering è un gioco di carte collezionabili, tra i più venduti al mondo assieme a Pokémon Trading Card Game e Yu-Gi-Oh!. È stato creato da Richard Garfield e pubblicato per la prima volta nel 1993. Il concept mette giocatori e giocatrici nei panni di maghi, pronti a farsi battaglia tramite creature, incantesimi, stregonerie, artefatti, magie e alleati. Al di là del successo sul piano competitivo, le carte di Magic sono molto in voga tra i collezionisti. Trent'anni di storia hanno portato alcune carte ed espansioni ad assumere un valore inestimabile. Tra le carte più rare e costose figura "Time Walk", il cui prezzo può arrivare fino a 5000 euro per la versione Alpha.