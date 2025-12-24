Il volo più seguito al mondo è quello di Babbo Natale: cos’è la funzione Santa Tracker

La tecnologia non è sempre nemica dello spirito del Natale, soprattutto quando può diventare una buona occasione di visibilità. Lo sanno bene le menti dietro Flightradar24, il servizio online che traccia i voli in tempo reale in tutto il mondo, che dal 23 dicembre hanno iniziato a seguire un volo davvero speciale, quello di Babbo Natale e della sua slitta.

La funzione si chiama “Santa Tracker” e ogni anno torna sulla piattaforma di tracciamento svedese. Basta aprire il sito e aguzzare un po' la vista per vedere nella marea di aerei gialli – le icone che corrispondono ai voli tracciati – una slitta con tanto di renne in movimento. Cliccandoci sopra l'icona si colora di rosso e appare il nome del volo e le informazioni relative. Il volo si chiama Santa1 e il codice identificativo è R3DN053. Va dal Polo Nord al Polo Nord ed è partito il 23 dicembre.

"Sulla base dei piani di volo archiviati e delle conversazioni con Elf Traffic Control, Babbo Natale è attualmente programmato per partire dal Polo Nord intorno alle 08:00 UTC del 23 per raggiungere le prime case mentre cala la notte nei fusi orari dell'estremo orientale", si legge sulla sezione del sito dedicata a Santa Tracker. Attualmente, nel primo pomeriggio del 24 dicembre, la slitta sta infatti lasciando gli Emirati Arabi Uniti.

La descrizione del volo su Flightradar24 continua, mantenendo chiaramente un tono umoristico e divertito, aggiungendo qua e là dettagli su come funziona il tracciamento del traffico aereo e la stessa piattaforma. "Usiamo un po' di speciale magia natalizia per tracciare il volo insieme al nostro solito mix di copertura ADS-B terrestre e satellitare".

Insomma, la trovata è simpatica e sicuramente si può dire riuscita, visto l'interesse che ha generato. Al momento in cui scriviamo infatti quello di Babbo Natale è il volo tracciato in assoluto più seguito al mondo, con oltre 101mila persone online che lo stanno seguendo in diretta in questo momento.