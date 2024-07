Il video degli attori che abbracciano loro stessi da piccoli: Leonardo DiCaprio è impressionante

video suggerito

A cura di Valerio Berra

“Shock!”. Un commento secco e poi un video di 50 secondi. È bastato per lanciare una sequenza in cui alcuni fra gli attori più famosi al mondo abbracciano loro stessi da piccoli. Lo schema è sempre lo stesso. Da una parte c’è l’attore come lo conosciamo adesso. Le rughe sul viso, capelli e barba bianca, gli occhi segnati dopo tanti set. Dall’altra c’è la loro versione da giovani, magari mentre interpretano un ruolo poi entrato nel mondo del cinema. Alcuni sono adolescenti, altri invece sono proprio dei bambini, come nel caso di Leonoardo DiCaprio.

Tutto è stato creato con l’intelligenza artificiale, anche se non sono chiarissimi i processi. Come abbiamo spiegato nella nostra guida all'intelligenza artificiale per la creazione di video, i comandi che si possono usare sono diversi in base al software. Il video che è diventato virale è stato pubblicato su X dall’utente @wanli2051. L’account è collegato al profilo Instagram che appartiene a un artista specializzato nel dipingere action figure dedicate a Dragon Ball. Il software usato pre creare il video invece Kling AI, una intelligenza artificiale generativa sviluppata dal colosso cinese Kuaishou Technology.

Gli attori presenti nel video

L’elenco degli attori presenti nel video è lungo. Compaiono giusto pochi secondi. C’è Leonardo DiCaprio, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Silvester Stallone e The Rock. Ma ci sono anche musicisti come Eminem. In alcuni casi la versione giovane degli attori è ripresa da ruoli ben noti al pubblico. Will Smith per esempio abbraccia il se stesso che da giovane ha interpretato Willy, il principe di Bel-Air.

Chi è il vero autore del video

Come spesso succede per i contenuti che diventano virali sui social non è facile capire da come nasce un contenuto. Anche se il video ad aver generato più interazioni è quello pubblicato da @wanli2051, scavando meglio la paternità non sarebbe sua. Come scritto dalla stessa Kling AI il video dovrebbe essere stato perlomeno ideato da un altro utente: @DJACKie1115.