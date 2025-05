video suggerito

Il tatuaggio sul viso che ti avvisa se sei troppo stressato: non è una puntata di Black Mirror I ricercatori che lo hanno sviluppato lo hanno chiamato "e-tattoo", in quanto è un dispositivo applicabile, quasi come un cerotto, che riesce a rilevare e segnalare il carico mentale durante un particolare compito: potrebbe essere utilizzato nei lavori più stressanti e "a rischio", come per gli operatori sanitari o i piloti.

DEVICE | Foto dall'articolo scientifico "A wireless forehead e-tattoo for mental workload estimation"

Sembra una puntata di Black Mirror – se avete visto l'ultima stagione capirete il perché – ma è invece l'invenzione di un gruppo di scienziati dell'Università del Texas di Austin: un tatuaggio rimovibile, quasi un cerotto, da applicare sulla fronte e in alcuni punti specifici del volto, in grado di rilevare quando stiamo affrontando uno stress mentale importante.

Anche se dall'aspetto potrebbe ricordarli, questa invenzione non ha praticamente nulla in comune con i device mentale che compaiono in molte puntate della famosa serie inglese che mette in scena possibili risvolti distopici dello sviluppo tecnologico. Non entra nei nostri ricordi, né ci porta in una realtà virtuale alternativa, ma si limita a rilevare l'attività cerebrale e avvertire quando questa si fa particolarmente intensa.

Come funziona il tatuaggio

Come spiegano sulla rivista Device, i ricercatori che hanno sviluppato questo cerotto, lo definiscono anche "e-tattoo", lo hanno pensato come uno strumento utilizzabile soprattutto per quei lavoratori le cui mansioni possono avere gravi conseguenze sulla propria vita o su quella degli altri. Pensiamo ad esempio ai piloti o agli operatori sanitari. Ma questo strumento può essere utile anche per proteggere la salute e il benessere generale di qualsiasi lavoratore.

È vero – spiegano i ricercatori – che esistono già degli strumenti per misurare il carico mentale, come i dispositivi per l'elettroencefalografia (EEG) e l'elettrooculografia (EOG), ma si tratta di attrezzature molto ingombranti e non di facile utilizzo. Invece il tatuaggio progettato dai ricercatori di Austin è wireless, leggero e indossabile.

È infatti composto da una serie di adesivi rivestiti da un materiale conduttivo a base di grafite e integrati con un circuito stampato flessibile alimentato a batteria che può acquisire i dati e trasmetterli in modalità wireless. Questi adesivi presentano quattro elettrodi EEG quadrati che vengono posizionati sulla fronte per rilevare ciascuno una diversa regione dell'attività cerebrale, e altri due elettrodi EOG rettangolari che vengono applicati vicino agli occhi per rilevarne il movimento.

Uno strumento per la sicurezza sul lavoro

I ricercatori hanno poi sviluppato un algoritmo che lega i dati EEG e EOG all'attività delle onde cerebrali: il risultato è un dispositivo che riesce a intercettare quando il carico mentale diventa troppo pesante e a inviarlo a un'app creata su misura. In questo modo viene segnalato al lavoratore che si trova in una situazione di stress mentale così da permettergli di agire di conseguenza, ad esempio prendendo una pausa o chiedendo un aiuto a un collega. Diverse ricerche hanno infatti visto che un livello moderato di carico di lavoro mentale è fondamentale per mantenere alta la concentrazione e l'attenzione e permettere quindi prestazioni ottimali. Al contrario, un carico mentale troppo pesante, ma anche uno troppo leggero, possono aumentare il rischio di errori.