Il primo pc portatile con uno schermo trasparente è bello ma a cosa serve? Il ThinkBook Transparent Display Laptop è stato presentato da Lenovo al Mobile World Congress di Barcellona. Il design è anche interessante ma c’è un dubbio: può davvero essere utile a qualcuno? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ormai il design dei dispositivi elettronici sta diventando abbastanza standard. Gli smartphone sono delle tavolette con lo schermo da una parte e le camere dall’altra, pc portatili hanno da un lato tastiera e trackpad e dall’altro lo schermo, gli smartwatch sono piccoli schermi da allacciare al braccio. Solo ogni tanto compaiono delle varianti a questo schema, anche se spesso sembra di trovarsi davanti a esercizi di stile, più che a innovazioni. È il caso del ThinkBook Transparent Display Laptop di Lenovo.

Il pc presentato da Lenovo al Mobile World Congress di Barcellona è forse una delle poche varianti di una fiera che negli ultimi anni ha perso centralità nel settore della tecnologia. Sono due lastre di plastica. Una che viene usata come tastiera e una che viene usata come schermo. Sullo schermo vengono proiettati immagini, grafici, testi e video. È tutto trasparente. Quello che non viene occupato da un elemento non è coperto da altri colori: permette di vedere oltre lo schermo.

Come funziona lo schermo trasparente di Lenovo

Sembra di essere davanti alla plancia di comando di un’astronave. Le linee dei grafici sono sospese nello spazio occupato dallo schermo. La tecnologia è quella dei MicroLed. La trasparenza quindi non è totale ma arriva al 55% dell’immagine. Dalle foto che circolano in rete le immagini viste attraverso lo schermo sembra che abbiano un filtro opaco. I compromessi sono sulla risoluzione: è di 720 pixel.

A cosa serve il ThinkBook Transparent Display Laptop

Per adesso il ThinkBook Transparent Display Laptop è un concept. Non è previsto a breve termine un lancio del mercato. È un bel concept ma non è chiaro per cosa possa essere usato. Lo schermo con una risoluzione così bassa potrebbe rendere complicato usare il pc per lavorare su immagini e video. Oppure, pensate di usarlo in smart working. Siete sicuri di voler vedere la parete della vostra cucina per tutto il turno?

Uno strumento del genere potrebbe essere utile per altri tipi di professione. Un designer di interni potrebbe usarlo per provare la disposizione dei mobili sulla parete di una casa in costruzione, un artista per ispirarsi alle forme che si trovano oltre allo schermo o un grafico per lavorare meglio sui suoi disegni. Usi chiari, molto specifici e forse non esattamente di massa. Per adesso sembra che la forma più efficiente di un pc sia ancora quella fatta da uno schermo e una tastiera.