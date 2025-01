video suggerito

Il nuovo Topolino in dialetto è già un caso, ormai è introvabile: quanto vale ora Il numero 3.608 di Topolino ha cinque varianti diverse. Una in italiano e poi quattro in altrettanti dialetti regionali: milanese, napoletano, fiorentino e catanese. L’idea è nata per celebrare la giornata nazionale dei dialetti e sembra stia piacendo molto: su eBay si trovano già i numeri a prezzi molto più alti di quelli di vendita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Un solo numero, cinque versioni. Il primo volume di Topolino è uscito in Italia il 7 aprile del 1949. All’inizio era un mensile, poi è diventato un quindicinale e poi ancora un settimanale. Ora siamo arrivati a 3.608 numeri, un’infinità di storie raccontate e una scuola di disegnatori e scrittori italiani che rappresenta quasi un eccezione. Non in tutto il mondo Topolino ha avuto questo successo.

In tutto questo tempo, Disney ha abituato il pubblico italiano a copertine variant, personaggi importati dall’attualità, saghe speciali e collezioni che gli hanno permesso di resistere fino ad ora. Certo, sono lontani i tempi in cui Topolino vendeva oltre un milione di copie. Eppure l’ultimo numero è riuscito a segnare un nuovo piccolo traguardo editoriale. E tutto grazie al dialetto.

Perché il nuovo numero di Topolino è in dialetto

In occasione della Giornata Nazionale del dialetto, la redazione di Topolino ha scelto di pubblicare una storia in dialetto. Quale? Dipende dalla regione in cui viene acquistata la rivista. Del numero 3.608 esistono cinque varianti. Una per tutti in italiano e poi una in fiorentino, in catanese, in napoletano e in milanese. Non ci sono ancora dati ufficiali sulle vendite. A Milano, nelle edicole a cui abbiamo chiesto, risulta esaurito. Si parla di un nuovo rifornimento che dovrebbe arrivare in questi giorni.

La storia scelta per la traduzione in dialetto è Zio Paperone e il P.d.P. 6000. A firmarla sono Niccolò Testi e Alessandro Perina. La cover invece è di Andrea Freccero. Tutta la supervisione del progetto, spiega il sito di Panini, è stata affidata a Riccardo Regis, Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino. Non è chiaro cosa ha motivato la scelta dei dialetti ma visto come stanno andando le cose ci aspettiamo che non sarà l’ultima edizione in dialetto che vediamo.

La rivendita delle copie su eBay

Se non lo trovate in edicola, potete già buttarvi su eBay. L’attenzione verso questo numero di Topolino ha sollevato l’interesse dei collezionisti. Un numero costa, senza aggiunte o collezionatili, 3,50 euro. Su eBay i prezzi sono già lievitati. I quattro numeri regionali insieme vengono venduti per 38,50 euro. Insieme a quello in italiano lievitano a 59 euro, più 7 di spedizioni. Qualcuno ci prova e puntando sull’orgoglio toscano prova a vendere la copia in fiorentino a 40 euro.