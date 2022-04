Il nuovo Return to Monkey Island segna il ritorno dell’iconico Guybrush Threepwood Lo sviluppo di Return to Monkey Island vede la storica Lucasfilm Games in collaborazione con Terrible Toybox e Devolver Digital. Il lancio è previsto per il 2022.

A cura di Lorena Rao

Sembrava un pesce d'aprile e invece è pura realtà: Guybrush Threepwood, l'iconico protagonista della serie Monkey Island, è pronto a tornare dopo tredici anni di silenzio per incantare una nuova generazione di giocatori. Il titolo del nuovo capitolo è già eloquente: Return to Monkey Island. L'annuncio è stato fatto direttamente da Ron Gilbert, già autore di The Secret of Monkey Island (1990) e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991), l'1 aprile scorso. Un dettaglio che ha lasciato fan ed esponenti della stampa col fiato sospeso per paura di uno scherzo. La pubblicazione del trailer nelle scorse ore ha poi reso ufficiale la notizia, accolta con grande entusiasmo dalla community di appassionati e non.

Lo sviluppo di Return to Monkey Island vede la storica Lucasfilm Games in collaborazione con Terrible Toybox e Devolver Digital. Dal trailer emergono altri interessanti dettagli, come il design e la scrittura firmati da Ron Gilbert e Dave Grossman, le musiche composte da Micheal Land, Peter McConnel e Clint Bajakian. Infine, l'interpretazione di Guybrush Threepwood è affidata ancora una volta a Dominic Armato. Nomi che faranno contenti i fan più affezionati.

L'arrivo di Return to Moneky Island è previsto per il 2022. Poca attesa dunque, anche se ancora non si ha una finestra di lancio specifica. Di solito Devolver Digital è solito tenere in estate il Devolver Digital Direct, evento in cui il publisher americano presenta al pubblico la propria line-up di titoli. È probabile, quindi, che si avranno nuove informazioni in merito al ritorno di Guybrush Threepwood tra pochi mesi. Un'attesa sopportabile, considerati i tredici anni passati da Tales of Monkey Island, titolo a cui ha partecipato Dave Grossman, ma non Ron Gilbert. Del resto, il team di sviluppo in questione è la defunta Telltale. A tal proposito, Return to Monkey Island non si ricollega a quest'ultimo titolo, ma è un sequel diretto di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, ha dichiarato il team di sviluppo.