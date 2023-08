Il lancio di SpaceX verso la Stazione Spaziale oggi in diretta streaming: a che ora parte e dove vederlo Il lancio della navicella Dragon con a bordo gli astronauti della missione Crew-7 è previsto per le 9:27 (ora italiana) del 26 agosto. Per vederlo basterà collegarsi al sito della NASA o a quello di SpaceX.

A cura di Valerio Berra

Le finestre di lancio erano due. A quasi 24 ore esatte di distanza. La prima era stata fissata per il 25 agosto alle 3:50 EDT dal Kennedy Space Center gestito dalla Nasa in Florida. Da qui la navicella spaziale Dragon di SpaceX doveva partire sospinta da un razzo Falcon 9 per poi superare l’atmosfera terrestre. Direzione: Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è stato rimandato e il nuovo T0, il momento del lancio, è stato fissato per le 3:27 EDT del 26 agosto. Sempre dal Kennedy Space Center.

Non è una prova e non è nemmeno un lancio cargo. A bordo della Dragon ci saranno quattro astronauti provenienti da quattro agenzie spaziali diverse. A bordo della navicella di SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, voleranno il cosmonauta russo Konstantin Borisov, l’astronauta NASA Jasmin Moghbeli e quello della JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese) Satoshi Furukawa. Sulla Dragon ci sarà anche un astronauta del’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea: il danese Andreas Mogensen. La missione prende il nome di Crew-7.

Il lancio è stato rimandato per permettere ai tecnici di completare una serie di controlli sul sistema Environmental Control and Life Support System (ECLSS) della Dragon. Questo sistema è fondamentale per permettere l’abitabilità della navicella su cui saliranno gli astronauti. Qui il comunicato ufficiale:

“I responsabili della missione si sono incontrati giovedì per discutere lo stato di preparazione del lancio. Dopo aver eseguito una nuova revisione dei dati, i team hanno deciso di prendersi ulteriore tempo per riconfermare i fattori di sicurezza e il margine operativo richiesti su uno dei componenti dell'ECLSS della navicella spaziale Dragon. La nuova data di lancio offre ai team più tempo per completare l’analisi e rivedere attentamente i dati necessari prima del lancio”

A che ora è previsto il lancio

La nuova finestra di lancio è prevista per le 3:27 EDT del 26 agosto. In Italia quindi sarà abbastanza comodo vederla, visto che per calcolare il tempo nei nostri fusi orari a partire da EDT (Eastern Daylight Time) bisogna aggiungere sei ore. Il lancio in Italia quindi si potrà vedere attorno alle 9:27 di mattina. Ricordiamo che la finestra di lancio non sempre è calcolata in modo esatto, a volte il momento della partenza può variare rispetto alle previsioni fatte. Qualsiasi dettaglio sulla missione può essere seguito dal blog ufficiale Crew-7 messo a disposizione dalla Nasa. Il piano della missione prevede che la Dragon arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale circa 30 ore dopo la partenza.

SPACE X | L’equipaggio della Crew–7 dentro la navicella Dragon

Dove vedere il lancio di Crew-7

La Nasa mette a disposizione diversi canali per vedere il lancio di Crew-7. Tutte le procedure di distacco del razzo Falcon 9 e poi il viaggio della navicella Dragon si potranno seguire sul sito web della Nasa, sul canale YouTube e anche sulla versione Beta di NASA +, la piattaforma di streaming lanciata a luglio dall’Agenzia Spaziale degli Stati Uniti. Non solo. Il lancio si potrà seguire anche sul sito e sul canale YouTube di SpaceX. Stando a quanto si legge sul blog della Nasa, la copertura dell’evento dovrebbe cominciare alle 23:30 EDT del 25 agosto. In Italia vuol dire che si potrà assistere alla diretta a partire dalle 5:30 del 26 agosto. L’attracco della navicella alla Stazione Spaziale Internazionale è previsto invece per le 8:50 ETD del 27 agosto. Per noi alle 14:50.