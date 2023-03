Il guru delle criptovalute Satto perde in diretta 870.000 dollari: la sua reazione davanti ai fan Satto è diventato celebre anche grazie alle consistenti somme di denaro che ha perso mentre era in live streaming. Non è la prima volta che l’influencer rischia con i Bitcoin.

A cura di Elisabetta Rosso

Anche le criptovalute hanno i loro influencer, c’è chi dispensa consigli, chi insegna, ma anche utenti che lanciano spericolate dirette cercando di guadagnare grazie alle fluttuazioni del mercato. A volte i trader stupiscono il pubblico accumulando cifre vertiginose, alte cadono miseramente. È successo a Satto, cripto trader coreano che ha perso 1,15 milioni di won coreani, l’equivalente di 872.500 dollari, durante una live streaming.

Satto è noto per sfruttare le posizioni long e short nel settore delle criptovalute, ovvero anticipa il mercato cercando di prevedere se il prezzo di una moneta aumenterà o diminuirà. Satto ha scommesso che il prezzo di Bitcoin sarebbe sceso. Credendo che i rialzisti non avrebbero superato la soglia dei 25.000 dollari, lo youtuber non ha nemmeno utilizzato uno stop loss nella sua operazione, quindi non ha adottato nessun accorgimento per ridurre al minimo le perdite derivante dalla sua scommessa. Non solo, forte di questa sicurezza Satto ha deciso di scommettere su uno short con una leva alta, ovvero contraendo debiti per aumentare solo in seguito il suo profitto.

Quello però che lo youtuber non si aspettava è che la criptovaluta iniziasse un rialzo che ha raggiunto i 26.000 dollari, viene così liquidata la sua posizione e perde 872.000 dollari in una manciata di minuti. A favore di Satto, si può dire che il movimento fosse inaspettato, è infatti il rialzo più importante da giugno dell’anno scorso per Bitcoin. Non è però la prima volta che lo youtuber durante una diretta mette in atto il gioco spericolato. A renderlo celebre sono state infatti soprattutto le sue perdite milionarie, l’anno scorso aveva perso 800.000 dollari. Ma questa volta il colpo è stato ancora più pesante. Forse l'abitudine, o il sangue freddo, nonostante la perdita Satto non si scompone in diretta, avvicina solo la mano al capo e poi avvilito beve un sorso d'acqua prima di staccare la live streaming.

I rischi degli investimenti in Bitcoin

Bitcoin e criptovalute sono asset molto volatili. Una caratteristica che attrae molti trader, perché tecnicamente potrebbero aprire opportunità se si riesce a trarre profitto dalle posizioni corte o lunghe. In realtà però è molto più probabile cadere in perdite massicce come è successo a Satto. Infatti l’oscillazione dei prezzi in periodi brevi rende gli investimenti estremamente rischiosi, anche perché le valute digitali non offrono protezioni contro i rischi al ribasso. Non solo, la condizione ottimale per guadagnare con le cripto sarebbe un mercato molto liquido che dà la possibilità di acquistare e vedere facilmente. Ma gli scambi di valuta digitale sono solo una piccola parte nel gioco del mercato finanziario e per di più non sono regolamentati da nessuna Borsa.