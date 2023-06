Funghi allucinogeni e surf, le nuove giornate dei cripto guru che hanno bruciato miliardi di dollari Su Zhu e Kyle Davies nel 2012 hanno fondato Three Arrows, una hedge fund dedicato alle criptovalute. Dieci anni dopo hanno dovuto liquidarlo, con 3,5 miliardi di dollari da restituire agli investitori. Per entrambi però tutto questo non sembra essere un grosso problema da risolvere.

Il “superciclo" è finito. Su Zhu aveva battezzato così quel processo economico che avrebbe dovuto portare il mercato delle criptovalute a gonfiarsi e diventare un nuovo punto di riferimento per l’ordine economico mondiale. Nelle previsioni di Zhu il “superciclo” doveva portare un Bitcoin a raggiungere il valore di un milione di dollari. Tutto si è fermato molto prima, quando è stata raggiunta la quota di 60.000 dollari per Bitcoin. E insieme al superclico delle criptovalute sono finite anche molte piattaforme che negli anni più prolifici delle cripto gestivano i fondi di migliaia di risparmiatori. A partire da FTX, la società guidata da Sam Bankman-Fried.

Una di queste si chiamava Three Arrows, un hedge fund dedicato alle criptovalute con sede a Singapore. Era stato fondato nel 2012 proprio da Su Zhu insieme a Kyle Davies. I due si erano conosciuti negli Stati Uniti, alla Columbia University. Insieme aveva anche condiviso brevi periodo di lavoro a Credit Suisse. Three Arrows ha fatto la fine di parecchi altri imperi cripto. Dopo aver passato anni a dettare legge in un settore ancora acerbo si è infranto davanti al crollo delle cripto. Le ultime analisi dichiarate dalla società parlavano di un capitale attorno ai 18 miliardi di dollari. Nel giugno del 2022 la società è stata costretta alla liquidazione. Ora ha circa 3,5 miliardi di dollari da restituire ai creditori. E in tutto questo sembra che Su Zhu e Kyle Davies non siano intenzionati a dare un contributo.

La nuova vita dei cripto guru

David Yaffe-Bellany del New York Times ha ripercorso le tracce dei due cripto guru tra Barcellona e Singapore. Entrambi non sembrano preoccupati dell’incendio che si sono lasciati dietro quando Three Arrows è salta in aria. Anzi. Davies si è ritirato prima a Bali e poi a Barcellona. Qui ha cominciato a dipingere e meditare e spiega così la sua routine: ”Mangi piatti di maiale molto grassi, bevi molto alcol, vai in spiaggia e mediti. Hai queste esperienze magiche”. Non solo, a quanto riporta il New York Times a volte si concede anche serate con vecchi amici del mondo cripto passate a mangiare funghi allucinogeni.

Su Zhu invece ha scelto uno stile di vita diverso. Ma comunque alternativo a quello di prima. È andato a vivere a Singapore, dove vive in una residenza comprata quando ancora le sue aziende avevano successo. Nel suo giardino insieme alla moglie biologa ha creato una permacultura, un complesso sistema di laghi artificiali e habitat dove sono ospitati anche anatre, galline e libellule.

I nuovi progetti

Negli ultimi mesi sembra però che Su e Kyle si siano stufati del buen ritiro che si sono concessi. Ora infatti hanno già presentato un nuovo progetto: Open Exchange. Questa volta i due sono al lavoro su un mercato dedicato ai fallimenti delle cripto: gli utenti possono scambiarsi i crediti che vantano verso tutte le aziende fallite del settore. Compresa la loro. La speranza è che prima o dopo, in qualche modo, questi crediti vengano rifondati.