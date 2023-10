Il Giappone ha schierato un branco di mostruosi lupi robot per cacciare gli orsi Gli ordini stanno arrivando anche dall’Europa e dal Nord America, i Monster Wolf sono spaventapasseri contemporanei usati per allontanare gli orsi dalle zone rurali.

A cura di Elisabetta Rosso

Occhi rossi e fauci aperte, si chiamano Monster Wolf, e sono lupi robot utilizzati per tenere lontani dai centri abitati gli animali selvatici. È una specie di spaventapasseri contemporaneo, simile alla maschera horror di un lupo mannaro, ringhia, corre e il suo sguardo lampeggia quando intercetta un pericolo. La sperimentazione Monster Wolf è stata lanciata in Giappone, negli ultimi anni infatti gli attacchi degli orsi sono aumentati. Il ministero dell'ambiente giapponese infatti ha pubblicato un rapporto in cui riporta almeno 54 casi di attacchi di orsi segnalati da aprile a luglio.

"Sempre di più, i terreni agricoli rurali ai piedi delle colline che un tempo fungevano da zone cuscinetto tra gli orsi e gli esseri umani stanno scomparendo", ha detto Shinsuke Koike, professore all'Università di Agricoltura e Tecnologia di Tokyo alla Bbc. Gli orsi in Giappone sono spinti verso i centri abitati a causa della carenza di cibo soprattutto nel periodo invernale e nelle zone piú rurali del nord ovest.

Non solo, come ha spiegato il Japan Times i lupi robot sono anche una rispsota all'invecchiamento progressivo della popolazione, sembra infatti che ci siano sempre meno cacciatori per difendere le zone rurali dagli attacchi. Nel 1975 erano 518.000, oggi ne rimangono 200.000.

Come funzionano i cani robot

Il primo robot è stato sviluppato nel 2012 dalla Ohta Seiki, azienda che produce macchinari di precisione a Naie, insieme all'Università di Hokkaido e all'Università di Agricoltura di Tokyo. La sperimentazione invece è partita nel 2020 e ora i Moster Wolf sono sempre più richiesti per sorvegliare i campi e i villaggi.

Sono dotati di un sensore a infrarossi che si attiva quando rilevano un animale selvatico. Quando lo intercettano emettono rumori forti, agitano la testa e si accendono i led rossi intermittenti. I robot sono stati programmati per emettere 60 suoni diversi, per evitare che gli orsi o altri animali si abituino col tempo alla sua presenza. Sempre più agricoltori in Giappone stanno acquistando i lupi robot. L'azienda ha anche segnalato che gli ordini stanno arrivando anche dall'Europa e dal Nord America. Il prezzo non è accessibile però, ogni lupo può costare da 450.000 yen, circa 2.800 euro, a 550.000 yen, 3400 euro.