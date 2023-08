Video di

Il fulmine colpisce la bocca del vulcano in Guatemala: il video impressionante Non è la prima volta, soprattutto d’estate, ad Antigua. Già negli anni passati erano state scattate immagini simili che ritraevano le scariche elettriche colpire la cuspide della montagna.

A cura di Elisabetta Rosso

Sembra un ragno luminoso che emerge dal vulcano Acatenango. I video sono stati registrati dai passanti che, durante la tempesta, si sono fermati con la pioggia battente a filmare lo strano fenomeno atmosferico. L'uomo che ha immortalato il fulmine mentre colpisce la cuspide della montagna ha detto a Storyful: "Sono saltato giù dalla mia moto e ho registrato il record, nel momento in cui ho avviato il video è scattato un folle fulmine!" Non è la prima volta, soprattutto d'estate, ad Antigua, in Guatemala. Già negli anni passati erano state scattate immagini simili.

L'astrofotografo Sergio Montúfar aveva pubblicato una foto dei fulmini che colpivano la cima del Volcán de Agua, o "Vulcano dell'acqua" in Guatemala nel 2019, e aveva spiegato: "I dettagli di ciò che causa i fulmini sono ancora in fase di ricerca, ma è noto che all'interno di alcune nuvole, le correnti ascensionali interne causano collisioni tra ghiaccio e neve che separano lentamente le cariche tra la parte superiore e inferiore delle nuvole. I fulmini di solito prendono un corso frastagliato, riscaldando rapidamente una sottile colonna d'aria fino a circa tre volte la temperatura superficiale del Sole. In media, in tutto il mondo, ogni minuto si verificano circa 6.000 fulmini tra le nuvole e la Terra", secondo Montùfar il fulmine è stato attirato dalle antenne di comunicazione vicino alla cima del Volcán de Agua in Guatemala.

Il massiccio vulcanico in Guatemala

Il massiccio del Fuego-Acatenango è composto da oltre cinque bocche vulcaniche. Da nord a sud, i centri noti di vulcanismo sono Ancient Acatenango, Yepocapa, Pico Mayor de Acatenango, Meseta e Fuego, si erge a 3.500 metri sopra la pianura costiera del Pacifico. Le uniche eruzioni storiche conosciute del vulcano Acatenango sono state nel 1924, nel 1927 e nel 1972. Le esplosioni generarono bombe vulcaniche balistiche che raggiunsero i 25 chilometri di distanza. In realtà anche in epoca preistorica Acatenango ha eruttato producendo colate piroclastiche calde e colate laviche

Il Volcán de Agua e il ‘Volcán de Fuego

Già a luglio un fenomeno simile si era verificato sul Volcán de Agua chiamato dai Maya Hunahpú, il Volcán de Agua è uno stratovulcano alto 3.760. Quando poi una violenta colata di fango e detriti, proveniente dal vulcano, distrusse la capitale originaria del Guatemala nel 1541 prese il nome di Volcán de Agua ovvero Vulcano dell’acqua, in contrapposizione con il vicino Volcán de Fuego, il Vulcano del fuoco. I vulcano non è attivo da 10.000 anni a differenza del Volcán de Fuego che a maggio è eruttato provocando una colonna di cenere alta più di 6mila metri. Le esplosioni hanno costretto 1054 persone a evacuare.