Il blackout di Starlink arriva con un pessimo tempismo: l’impero tech di Musk sta vacillando?

Il blackout arriva in un periodo delicato per le aziende di Musk. Testa ha registrato un calo delle vendite del 13,5% nel secondo trimestre del 2025, mentre XAI sta rincorrendo Google e OpenAI. Ora Starlink in tilt solleva nuovi dubbi sull’affidabilità della rete.

ESA | Visualizzazione dell’Agenzia Spaziale Europea dei satelliti in orbita terrestre

Anche la rete che promette connessione internet ad alta velocità ovunque può crollare. E questo è un problema, soprattutto per Elon Musk. Starlink, il servizio internet satellitare gestito da SpaceX, ha subito la sera del 24 luglio una diffusa interruzione che ha lasciato decine di migliaia di utenti senza connessione per diverse ore. Secondo i dati del portale Downdetector, che monitora malfunzionamenti e disservizi, sono state registrate oltre 60.000 segnalazioni in tutto il mondo.

L’interruzione, durata circa due ore e mezza, è stata confermata dai vertici di SpaceX. Il blackout arriva in un periodo delicato per l’impero digitale di Musk. Anche la piattaforma X, acquistata dall’imprenditore nel 2022, ha sofferto più interruzioni negli ultimi mesi, alimentando dubbi sull'affidabilità dei servizi tecnologici controllati dal miliardario.

Tutti i dubbi sull'impero tech di Elon Musk: quali sono i problemi

Elon Musk si è scusato pubblicamente su X (ex Twitter). Il vicepresidente dell’ingegneria di Starlink, Michael Nicolls nella notte ha comunicato che il servizio è stato completamente ristabilito. "L'interruzione è stata causata da un guasto ai principali servizi software interni che gestiscono la rete principale", ha spiegato Nicolls.

Starlink non ha rilasciato ulteriori commenti sulle cause del guasto. L’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla stabilità dell’infrastruttura. Già diversi studi hanno evidenziato un calo di velocità e affidabilità del servizio con l’aumento degli utenti.

Non è solo Starlink. L'impero tech di Elon Musk sta affrontando un momento critico. Tesla, per esempio, ha registrato un calo delle vendite del 13,5% nel secondo trimestre del 2025, con azioni in ribasso e previsioni di trimestri difficili a causa dell’aumento dei dazi e la fine degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici. Nel frattempo, xAI, la startup di intelligenza artificiale di Musk, fatica a raccogliere fondi e ad espandere la propria infrastruttura per tenere il passo con colossi come OpenAI e Google. Anche l’immagine pubblica di Musk appare sempre più fragile, influenzata dalle sue posizioni politiche e dall’alleanza con Trump.

Dal fronte alla rete globale: il blackout che ha fermato Starlink

Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, il blackout di Starlink ha colpito anche le forze armate ucraine, che dipendono dai terminali satellitari di Musk per le comunicazioni al fronte. In un messaggio su Telegram, l’esercito ha segnalato che il servizio era inattivo lungo tutta la linea del conflitto. Dopo circa 150 minuti — il blackout più lungo dall’inizio della guerra — la connessione è stata ripristinata.

L’interruzione è avvenuta appena un giorno dopo il lancio ufficiale di T-Satellite, il servizio di messaggistica basato su Starlink sviluppato da T-Mobile e reso disponibile al pubblico. Al momento non è chiaro se il nuovo servizio sia stato coinvolto nei problemi di rete.

Durante il blackout, i dati di NetBlocks — che monitora la connettività globale — hanno registrato un crollo della rete Starlink fino al 16% rispetto ai livelli abituali.