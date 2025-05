I vecchi libri di Geronimo Stilton possono diventare un tesoro: il parere dell’esperto di libri antichi

video suggerito

Intervista a Luca Cena Librario e creator

A cura di Lorena Rao

“Il libro che quasi tutti abbiamo letto da bambini e che potrebbe diventare un pezzo da collezione è Geronimo Stilton.” Il riferimento è alla popolare serie di libri per ragazzi, in particolare alla prima edizione de "Il Mistero dell’Occhio di Smeraldo", pubblicata da Dami Editore nel 1997, e al primo volume della collana Il Battello a Vapore di Piemme, "Il Misterioso Manoscritto di Nostratopus", uscito nel 2000. Secondo Luca Cena, libraio antiquario molto attivo sui social, questi titoli potrebbero acquistare valore nei prossimi anni.

In uno dei suoi contenuti, Cena racconta le origini del celebre topo giornalista nato dalla fantasia di Elisabetta Dami. Con Geronimo Stilton, la scrittrice milanese ha accompagnato generazioni di bambini in avventure piene di misteri, giochi di parole (basta citare Topazia o l’Eco del Roditore) e valori educativi. Una serie longeva e culturalmente significativa, che oggi inizia a interessare anche collezionisti e bibliofili. Fanpage.it ha parlato di questa tendenza direttamente con Luca Cena.

Geronimo Stilton avrà maggiore valore nei prossimi anni “solo” per una questione anagrafica o giocano altri fattori?

La questione del valore futuro dei collectibles è sempre delicata, non è possibile prevedere quotazioni in maniera esatta ma i due elementi fondamentali per il mercato sono chiari: rarity e market demand. Più un oggetto è raro e richiesto e maggiore sarà il suo valore. Da questo presupposto si può quindi ipotizzare che una prima edizione negli anni diventerà sempre più difficile da reperire a causa della minor quantità di esemplari emessi in prima stampa e della fisiologica scomparsa o deperimento di alcuni di essi. Ma aumenterà la domanda del mercato?

Verrebbe da dire di sì?

Probabile. Sono almeno tre le generazioni che hanno incontrato Geronimo Stilton durante la propria infanzia, si può ipotizzare quindi che molti lettori siano intenzionati in futuro ad averne la prima edizione e di conseguenza il prezzo è probabilmente destinato ad aumentare.

Questo è per quanto riguarda la prima edizione italiana, giusto? Invece per quelle estere?

Vale più o meno lo stesso discorso, consideriamo infatti che Stilton ha avuto un successo incredibile anche nel resto del mondo, tradotto in quasi 50 lingue e distribuito in 150 Paesi.

Nel tuo video relativo a Geronimo Stilton parli di due peculiarità quali la scelta di due font e le illustrazioni. Queste contribuiscono a dare valore all’opera?

Questi elementi hanno certamente contribuito in maniera sostanziale al successo iniziale dell'opera e alla sua diffusione tra il pubblico. Il suo valore oggi è una conseguenza di quel successo.

Ai tempi della prima pubblicazione, quali sono stati secondo te gli elementi di svolta che hanno sancito il successo di Geronimo Stilton?

Oltre ai due elementi di cui parlavamo prima, quindi grafici e visivi, le storie raccontate dalla bravissima Elisabetta Dami sono state fondamentali per creare un interesse così forte. I suoi racconti sono stati accolti da grandi e piccini con così tanto affetto da creare un vero e proprio legame tra il personaggio e i suoi lettori. Questo senso di intima connessione con le storie ha reso possibile l'instaurarsi di un rapporto profondo e proprio quell'affetto diventa la chiave per una storia editoriale duratura. In questo è possibile trovare una similitudine evidente con la Pimpa di Altan, personaggio nato cinquant'anni fa ma ancora oggi amatissimo.

Tu paragoni in un certo senso Geronimo Stilton ad Harry Potter. Possiamo dire quindi che l’opera di Dami sia a tutti gli effetti crossgenerazionale?

Si possono certamente definire entrambe opere cross-generational ma il confronto con Harry Potter è possibile concepirlo solo dal punto di vista del successo editoriale (600 milioni di copie vendute il primo, quasi 200 quelle vendute di Stilton) mentre per quanto riguarda la sua valenza intrinseca e divulgativa penso sia molto difficile accostarli sullo stesso piano. Ricordiamo inoltre che la saga della Rowling ha avuto successo anche grazie alla produzione cinematografica mentre Geronimo si è guadagnato il proprio riconoscimento esclusivamente per il merito ottenuto sulla carta stampata.

Esiste una community italiana ancora oggi attiva legata esclusivamente a Geronimo Stilton?

Certamente e anzi sta crescendo sempre di più. I primi lettori del Topo hanno oggi circa 30 o 40 anni, la fascia d'età in cui generalmente si inizia a provare un pò di malinconia e quel desiderio di riappropriarsi del nostro passato che ci spinge a ricercare quegli oggetti che hanno fatto parte della nostra infanzia. Nostalgia canaglia.