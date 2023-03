I dati Audiweb rivelano chi passa più tempo online, e non sono i giovani Trascorriamo quasi tre giorni sul web al mese, secondo i dati raccolti a gennaio 2023. Le statistiche mostrano anche la fascia d’età, il sesso e l’area geografica di chi naviga di più.

A cura di Elisabetta Rosso

Quanto tempo passiamo online? Una stima l’ha fatta Audiweb (la società che si occupa della raccolta e elaborazione dei dati di audience di internet in Italia) che, pubblicando i numeri della total digital audience di gennaio 2023, ha anche sfatato qualche stereotipo. Tirando le somme quasi tre giorni al mese vengono trascorsi su piattaforme, siti e social. L’analisi, che ha raccolto le informazioni di 44 milioni di utenti dai due anni in su, ha infatti stimato che vengono trascorse 68 ore e 38 minuti per persona online.

A rompere un falso mito sono i dati delle fasce anagrafiche. No, non sono i più giovani quello che trascorrono più tempo online. Secondo le statistiche infatti sono l’84% i ragazzi online tra 18 e i 34 anni, ben 4 punti percentuali in più per la fascia tra i 35 e i 44 anni, l’88,8%, a ricorrere gli utenti tra i 45 e 54 anni, l’87,9% (hanno comunque trascorso più tempo online rispetto a alla GenZ e ai Millennials). Si distacca ma non di troppo la fascia trai i 55 e i 64 anni, l’82,2% e a chiudere ci sono gli over 64, con un 66,8%.

Chi passa più tempo online

Proviamo a capire qual è il profilo di chi trascorre più tempo online. Osservando i dati della fruizione di internet da parte dei vari segmenti della popolazione tra i 18 e i 74 anni, risulta che nel giorno medio erano online l’84,4% degli uomini, l’80,9% delle donne. Le donne, in generale, hanno dedicato più tempo rispetto agli uomini per la fruizione da Mobile (2 ore e 37 minuti, contro 2 ore e 17 minuti), di contro gli uomini hanno speso (di poco) più tempo al computer (1 ora e 15 minuti contro 1 ora).

Leggi anche Usa contro TikTok, il Senato approva il disegno di legge che può bloccare per sempre il social

In generale la fruizione Mobile è quella vincente, i giovani tra i 18 e i 34 anni sono quelli che hanno trascorso più tempo online usando uno smartphone, rispettivamente 3 ore per la fascia 18-24, 2 ore e 43 minuti per i 24-34. In realtà anche la popolazione tra i 35 e i 44 anni (l’85,7%) e i 45-54 anni (l’85,2%) preferisce la fruizione da Mobile. Il Nord Ovest invece è la zona dove gli utenti rimangono più tempo online, il 64,7% circa 10,2 milioni di persone. Subito sotto c’è il Nord Est (7,2 milioni) il 62,3%, poi il Centro (7,5 milioni), il 64,2% e infine Sud e Isole (11,6 milioni), 58,6%. L’immagine quindi dell’utente che trascorre più tempo online è un uomo di età media con uno smartphone in mano nel Nord Ovest

Cosa facciamo sul web?

I social rimangono una priorità, la maggior parte del tempo online la spendiamo infatti sulle piattaforme. A gennaio 2023 gli italiani hanno trascorso in media 22 ore e 17 minuti sui social per persona. Quasi tre ore in più rispetto a gennaio 2022. In realtà è una tendenza in crescita, considerando infatti le statistiche pubblicate su Data Media Hub gli anni scorsi, si può notare che tra il 2020 e il 2022 il numero di persone che hanno navigato online è cresciuto di 7 punti percentuali, e il 68,9% degli utenti hanno usato servizi di messaggeria istantanea

Le statistiche mostrano anche che il 71,1% della popolazione (41,6 milioni) ha utilizzato i motori di ricerca, il 68,8% (40,3 milioni) ha navigato tra siti e mobile app dedicati a strumenti online, il 67% (39,3 milioni) su quelli dedicati a informazioni e contenuti video, e il 66,3% (38,9 milioni) ai portali generalisti. Rispetto a dicembre cala invece il tempo dedicato alle spese online (-16,3%), da considerare però le spese natalizie che incidono sul bilancio di dicembre, anche le mappe e le informazioni di viaggio segnano una flessione (-4,6%), meno tempo anche sui siti di ricette (-12,8%), che scendono al 16esimo posto nella classifica.