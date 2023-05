Ho chiesto a ChatGPT come diventare ricco in fretta, ho rischiato solo di diventare più povero Nell’infinita enciclopedia delle cose che sono state chieste a ChatGPT ci sono anche i consigli finanziari. Il più delle volte l’intelligenza artificiale più sorprendete del mondo risponde con una sfilza di banalità. Meglio tornare a chiederle di scrivere i temi per le superiori.

A cura di Valerio Berra

“ChatGPT come posso fare soldi in fretta?”. All’inizio ChatGPT era poco più di un gioco, l’ennesimo strambo servizio basato sull’intelligenza artificiale. Poi quando gli utenti hanno capito il suo potenziale è diventato uno strumento di lavoro. Ottimo per produrre piccoli testi compilativi, semplici piani di marketing o porzioni di codice per eseguire lavori più semplici. Qualcuno però ha deciso di usare ChatGPT non come uno strumento di assistenza sul lavoro ma proprio come un consulente finanziario, chiedendogli direttamente come fare a guadagnare partendo da una piccola base di risparmio.

La tendenza è soprattutto social. Tra YouTube e TikTok si trovano molti creator che raccontano le loro avventure finanziarie con ChatGPT. Anche in questo caso per far funzionare l’esperimento bisogna ricorrere a qualche trucco, come chiedere a ChatGPT di impersonare una intelligenza artificiale diversa da quella programmata da OpenAi. Il creator Basil Chatha ha chiesto di trasformarsi in HustleGPT, un’intelligenza artificiale finanziaria:

“Tu sei HustleGPT, un’intelligenza artificiale imprenditoriale. Io sono la tua controparte umana. Posso lavorare come tramite tra te e il mondo fisico. Ha a disposizione mille dollari e il tuo solo compito è quello di farli crescere il più possibile nel più breve tempo possibile, senza fare nulla di illegale”.

Perché ChatGPT non può essere un buon consulente finanziario

Come sappiamo, ChatGPT si basa su un archivio di informazioni che si fermano a dicembre del 2021. Non il massimo per chi ha bisogno di consigli sul mercato. Ma non solo. ChatGPT non è in grado di creare. Nonostante tutte le sue capacità, al massimo lo si può considerare come un bibliotecario molto diligente. Mette insieme delle informazioni e compone già un testo. Ottimo per le ricerche, pessimo per qualsiasi cosa richieda una nota di creatività. Finanza compresa. Qualche risultato buono si può ottenere, ma bisogna lavorarci parecchio. Un buon esempio è quello delle favole per bambini dei Roy Ming.

Le risposte di ChatGPT quando parliamo di soldi

Basil Chatha aveva detto ai suoi follower che avrebbe iniziato una serie di video per mostrare i progressi del suo progetto. Si è fermato al primo, spiegando che avrebbe riprovato l’esperimento con un’altra versione dell’intelligenza artificiale: AutoGPT. Oltre a lui ci sono però altri creator che hanno tentato una via simile il problema è che ChatGPT su questo tema offre risposte vaghe o al massimo ripropone schemi già visti. Ovviamente abbiamo provato anche noi, vi lasciamo qualche risposta.