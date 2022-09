Google Maps lancia un navigatore green, ma non è l’unico: tutte le app per viaggiare senza inquinare Ci sono sempre più applicazioni per la smart mobility. Da Muv a Easypark ecco come spostarsi consumando meno risorse possibili.

A cura di Elisabetta Rosso

Sempre più persone stanno cercando soluzioni sostenibili per spostarsi. Google risponde con un navigatore green. La nuova funzione è stata lanciata negli Stati Uniti e in Canada lo scorso anno, da oggi è disponibile in 40 paesi europei tra cui l’Italia. Oltre al percorso più veloce, sarà possibile scegliere anche quello che ha meno impatto sull'ambiente. Un modo per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica. Google maps sarà in grado di calcolare il percorso più efficiente in base al tipo di veicolo. Se per esempio si viaggia a diesel consiglierà percorsi instradati che permettano di viaggiare a velocità elevate. Sfruttando quindi al meglio le potenzialità del motore. A un veicolo ibrido o elettrico invece Google suggerirà strade di superficie per impiegare al meglio la frenata rigenerativa. Questo sistema di ottimizzazione si basa sulle informazioni del National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e dall'Agenzia europea per l'ambiente.

Per chi guida auto elettriche sarà possibile cercare stazioni di ricarica nelle vicinanze, l’applicazione segnalerà anche i tipi di presa, le velocità di ricarica e la disponibilità in tempo reale. Sempre in ottica green Google indicherà anche soluzioni ecosostenibili per i pernottamenti. Mostrerà agli utenti hotel che rispettano elevati standard di sostenibilità come la riduzione dei rifiuti, l’efficienza energetica e misure di conservazione dell’acqua. I dati di Google segnano già un successo. La nuova funzione ha fatto risparmiare più di mezzo milione di tonnellate di anidride carbonica. Ma Maps non è la sola opzione per chi sceglie di viaggiare in modo sostenibile.

Easy park

Applicazione italiana, disponibile in 200 città europee. Permette di pianificare e gestire i parcheggii. Un modo per risparmiare tempo, denaro e carburante, e quindi emissioni di Co2. L’obiettivo è quello di creare un equilibrio tra la domanda e l’offerta di posti auto. Chi possiede un veicolo elettrico può inoltre prenotare una sosta con ricarica con un un click.

NextCharge

Pensata per chi possiede auto elettriche. Tra i principali disincentivi ad adottare le EV c’è il problema delle colonnine, anche perché è necessario avere una card per ogni circuito di ricarica. Il vantaggio di Nextcharge è che offre in una sola App la possibilità di ricaricare dai maggiori circuiti presenti in Italia: Enel X, Ionity, Neogy, Becharge. Tra le funzionalità di Nextcharge c’è anche la possibilità di lasciare commenti e fotografie delle colonnine utilizzate. Particolarmente utile dato che molti punti di ricarica spesso sono chiusi per manutenzione o non hanno una potenza compatibile con le auto.

Apptaxi

Vuoi viaggiare su un taxi ibrido o elettrico? Con Apptaxi puoi scegliere vetture green. Durante la prenotazione ti permette infatti di selezionare il tipo di veicolo su cui viaggiare. Consente inoltre di sapere in anticipo la spesa prevista per il viaggio. L’app si basa su un network di tassisti che scegono di entrare nella rete ottenendo sconti e altri vantaggi.

Muv

Nasce nel 2020 come spin off di un progetto di ricerca Horizon 2020 finanziato dalla Commissione Europea. L’idea base è premiare i comportamenti virtuosi nei trasporti. Viaggiare con mezzi non inquinanti permette infatti di raccogliere punti, salire nelle classifiche e partecipare a tornei aziendali e locali. Per poter accedere ai premi bisogna tracciare i propri spostamenti, più sono sostenibili più velocemente si scalano le classifiche dell'applicazione.

WeCity

Come MUV ha l’ obiettivo di modificare le abitudini delle aziende, delle PA e dei cittadini. Sfrutta un algoritmo capace di tradurre il tragitto percorso in CO2 risparmiata e in punti da usare per ottenere prodotti e servizi. I premi sono connessi alla mobilità sostenibile: biciclette pieghevoli o e-bike, buoni per il car sharing, o biglietti del tram. L'app mostra anche una classifica per sapere chi è il più ecologico della propria città.

Orax

Mette in contatto i genitori dei bambini che frequentano la stessa classe. Un modo per fare rete e ottimizzare gli spostamenti da e verso la scuola. Per tragitti simili si può infatti usare la stessa macchina, riducendo quindi traffico e emissioni. Il servizio si basa anche su un sistema di punti che vengono assegnati a ogni accompagnatore, con i quali sarà possibile richiedere buoni sconto per l’acquisto di prodotti o servizi presso le aziende partner di Orax.

JoJob

Andare a piedi o in bici in ufficio conviene. L’app Jojob premia con “Foglie Oro di JoJob”, chi non usa le auto per spostarsi. In premio ci sono sconti per impianti sciistici, parchi divertimento, bonus per hotel e ristoranti. L’app incentiva anche carpooling aziendale. Per agevolare la programmazione dei viaggi in auto tra colleghi. Divide le spese e permette di inviare il denaro direttamente tramite cellulare.

Dkv Mobility,

L’App pianifica viaggi e soste di ricarica per incrementare la mobilità sostenibile. Permette infatti un accesso facile ai punti di ricarica pubblici e semi-pubblici in tutta Europa. Segnala i percorsi più convenienti e disegna un percorso a tappe agevolando la logistica dei tragitti. L’obiettivo è quello di facilitare a tutti i il passaggio verso la mobilità del futuro. Quella sostenibile.