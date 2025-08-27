Fuga di utenti dal forum porno: “Urgente, cancellate quello che ho scritto”. Ma per farlo devono pagare

Il caso sollevato da Anna Madaro è esploso. La content creator ha denunciato di aver trovato le sue foto su un forum dedicato alla pornografia. Si trattava di immagini prese dai social e raccolte in un archivio pieno di commenti volgari. Ora molti utenti stanno cercando di abbandonare il forum ma hanno scoperto che per andarsene è necessario pagare un intervento tecnico.

La bacheca dell’amministratore è piena di messaggi con la stessa richiesta. Le parole cambiano, i toni e l’urgenza anche. Ma il punto è sempre lo stesso: “Cancellate tutti i miei post”. Tutto è partito il 24 agosto che la denuncia di Anna Madaro. La content creator, classe 1990, ha trovato su un forum una serie di immagini prese dai suoi profili social. Le clip, i fermo immagine e le foto venivano accumulati in un archivio e coperte di commenti espliciti. Una situazione che ha fatto sollevare un’ondata di denunce e anche un tentativo di fuga di molti utenti. Intanto la polizia di Taranto ha aperto un'inchiesta.

Oltre Anna Madaro sono sono tanti i nomi di chi ha scoperto le sue fotografie su questa piattaforma. Molte sono content creator. Tante attrici. Ma ci sono anche ragazze con un profilo social normale, senza migliaia di follower. Sul forum non è difficile trovare anche conversazioni dedicate a singoli territori, in cui si chiedono o si offrono immagini di ragazze che vivono in comune o una provincia. È un fenomeno che dura da anni. Ora dopo tutta l’esposizione che sta ricevendo questo forum sembra che molti utenti stiano iniziando ad avere paura delle conseguenze. Come ha spiegato l'avvocato Guido Scorza a Fanpage.it, non è possibile prendere immagini dai social e poi pubblicarle da altre parti.

I messaggi lasciati sotto la bacheca dell’amministratore

Nelle ultime ore si stanno accumulando diversi messaggi di utenti che chiedono la rimozione dei loro contenuti. Non parliamo delle vittime, delle donne che stanno trovando le loro immagini condivise sul forum. Ma degli utenti che quelle stesse immagini le hanno pubblicate. Il forum infatti ha un meccanismo curioso di condivisione. Gli iscritti possono pubblicare in autonomia ma per rimuovere qualcosa bisogna passare per forza dagli amministratori.

E così la pagina dell’admin, o comunque dell’account identificato come admin, si ta riempiendo di richieste: “Devo eliminare tutti i miei post”. E ancora: “Salve, chiedo l'urgente rimozione del mio post "Mia Cognata" nella sezione Foto. Grazie”. Difficile si tratti di una folgorazione sulla via della morale: “Chiedo la cancellazione totale del mio account e la rimozione di tutto ciò ad esso collegato. Urgente. Anzi se posso essere contattato vi segnalo i thread che devono essere completamente chiusi perché si sta muovendo per denunciare su un thread in particolare. URGENTE”.

Il preventivo per la rimozione dell’account

Per gli utenti che vogliono eliminare l’account e tutte le tracce sulla piattaforma c’è però un problema. Non solo la procedura non è immediata ma è pure a pagamento. Scrive l’account dell’amministratore: “Solitamente l'operazione non richiede più di 24/48 ore, e cancella tutti i dati dell'account sia dal backup che dai server. Come già anticipato tale operazione richiede l'intervento di un tecnico per eliminare i dati dai backup e dal database, quindi i costi dovranno essere coperti da chi richiede tale operazione”.