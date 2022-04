Fortnite ha raccolto 144 milioni di dollari per l’Ucraina, più di quelli donati dall’Italia La raccolta fondi di Fortnite ha portato Epic Games a raccogliere 144 milioni di dollari in due settimane. Più di quanto ha donato l’Italia all’Ucraina.

A cura di Marco Paretti

Due settimane fa Epic Games, lo sviluppatore del popolare videogioco Fortnite, aveva annunciato che i ricavi del Battle Royale dei 14 giorni seguenti sarebbero stati donati all'Ucraina. In questo lasso di tempo il videogioco ha generato 144 milioni di dollari, merito anche della nuova stagione avviata proprio in concomitanza con l'annuncio e che ha quindi traghettato le vendite del nuovo Pass Battaglia verso la causa benefica: il periodo iniziale di una nuova stagione è infatti caratterizzato dall'acquisto in massa del pass per accedere ai contenuti di quella stagione, da sbloccare giocando.

In questo contesto, Fortnite è riuscito a generare 36 milioni di dollari in ricavi nel primo giorno, con il totale rivelato da Epic solamente oggi: 144 milioni di dollari che andranno a differenti gruppi umanitari attivi in Ucraina, tra cui Direct Relief, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Children’s Fund e World Food Programme. La cifra raccolta e donata dal videogioco ha superato di gran lunga quelle donate da alcune nazioni, come Australia (50 milioni) e Finlandia (86 milioni). Ma persino dell'Italia, che ha donato 110 milioni al Governo di Kiev.

Quello di Epic Games è solo uno degli sforzi in favore del popolo ucraino messi in atto dal mondo dei videogiochi. Lo scorso mese lo sviluppatore di League of Legends, Riot Games, ha raccolto 5,4 milioni di dollari, mentre uno speciale pacchetto contenente circa 1.000 giochi realizzato da Itch.io ha raccolto 6 milioni di dollari. Infine, la piattaforma che offre pacchetti di giochi a prezzo scontato Humble Bundle ha generato 20 milioni di dollari. Cifre molto alte ma distanti da quella generata da Epic Games, merito anche dell'attuale stagione di Fortnite che ha stravolto il gioco eliminando la possibilità di costruire strutture, ora ripristinata ma che ha dato vita a una speciale modalità dove questa meccanica resta limitata.