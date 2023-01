Fineco non funziona, problemi per il login sul conto corrente: cosa sta succedendo Dalle segnalazioni che si posso vedere su Downdetector.it i portali della banca hanno bloccato l’accesso agli utenti, sia da browser che dalle applicazioni. Al momento sembra che il servizio sia in fase di ripristino: se non siete riusciti a fare login potete provare a connettervi di nuovo o contattare il numero verde.

A cura di Valerio Berra

Su DownDetector il picco è stato toccato attorno alle 10.45 di oggi, martedì 31 gennaio. In pochi minuti sono arrivate migliaia di segnalazioni per malfunzionamenti alle web application della Banca Fineco. Secondo i commenti che possiamo leggere sul portale dedicato ai disservizi per oltre un’ora non c’è stato nessun modo di fare login.

La stessa si situazione si può leggere anche su Twitter, dove tutti i commenti degli utenti sono riportati sotto l’hashtag #Fineco. Qualcuno è stato particolarmente sfortunato in questi giorni visto che sembra che si stia appena riprendendo dal bug di Libero Mail: “Dopo #libero oggi anche #fineco non funziona. Non c'è che dire, mi sono appoggiato a due "colossi" informatici. Complimenti a me”.

Altri commenti invece confermano la difficoltà ad accedere al servizio, sia da app che da browser: “#Fineco down via app, web e pure customer care”. O ancora “È acclarato che non si può accedere. Ma almeno si può pagare, giusto?”, e poi “Non si accede né da app né da sito né da telefono. Da app dice che non riesce ad autenticare. Da sito, provando con 2 browser diversi, fa semplicemente il refresh della pagina di login. Il collegamento telefonico non è nemmeno possibile”.

Guardando il flusso di segnalazioni su DownDetector, sembra che il problema sia in fase di risoluzione. Se non siete riusciti ad accedere all’app o al portale online, potete semplicemente riprovare a fare login. Nel caso in cui ancora non riuscita ad entrare nell’applicazione, allora potreste provare a chiamare il numero verde dedicato a questo servizio: 800.92.92.92.