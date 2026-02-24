Fantasanremo 2026, iscrizioni riaperte: fino a quando si può creare la propria squadra

Di fronte alle molte richieste (e qualche disservizio), gli organizzatori del Fantasanremo hanno posticipano la chiusura delle iscrizioni per permettere a tutti di creare la propria squadra di artisti.

C'è ancora tempo per iscriversi al Fantasanremo 2026. Nonostante il regolamento indicasse chiaramente le ore 23:59 del 23 febbraio come termine ultimo per creare le proprie squadre di artisti, gli organizzatori hanno rimandato la deadline per permettere a tutti di partecipare al fantasy game del momento.

L'annuncio è arrivato sui canali social dell’iniziativa, accompagnato dalla consueta ironia che caratterizza lo stile giocoso del format: "Ormai vi conosciamo, lo sappiamo che vi serve l'extra-time! Commenta con "bugiardoni" se hai fatto tutto di fretta temendo di non avere più tempo".

Perché è stata rinviata la chiusura delle iscrizioni

Ufficialmente la nuova scadenza è stata concessa dagli organizzatori del Fantasanremo per far fronte alle molte richieste e alle lamentele di chi non aveva fatto in tempo a formare il "settetto" di cantanti con cui partecipare al torneo generale o alle Leghe private tra gli utenti.

Tra i commenti sotto i post su Facebook, Instagram e X (il fu Twitter), c'è però chi suggerisce che il vero motivo del rinvio sia la necessità di risolvere i disservizi riscontrati dal sito del Fantasanremo proprio nelle ultime ore di ieri, probabilmente dovuti all'eccessivo traffico generato dai ritardatari dell'ultimo minuto intenzionati a iscriversi. Il temporaneo down non avrebbe infatti permesso a molti utenti di accedere alla pagina per il caricamento dei Fanta-team.

Qual è la nuova scadenza per le iscrizioni al Fantasanremo 2026

Stando alle indicazioni fornite, chiunque volesse formare una nuova squadra di artisti per sfidare amici, parenti e colleghi potrà farlo fino a pochi minuti dall'inizio della prima serata. La 76esima edizione del Festival di Sanremo inizierà indicativamente intorno alle 20.40. Il termine ultimo per prendere parte al Fantasanremo scadrà invece alle 20 esatte di stasera. Oltre questo orario non sarà più possibile caricare nuove formazioni sul sito o sull'app ufficiale.