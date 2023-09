Esce con il metal detector e trova il più grande tesoro mai scoperto in Norvegia In Norvegia sono rimasti sotterrati per oltre 1500 anni medaglioni, sfere e anelli d’oro. E a trovarli è stato un amatore: Erlend Bore. I gioielli verranno esposti alMuseo Archeologico di Stavanger.

A cura di Elisabetta Rosso

Erlend Bore stava passeggiando con un metal detector in mano sull'isola meridionale di Rennesøy, vicino a Stavanger. Il medico gli aveva consigliato un'attività all'aperto e camminare per i sentirei isolati in cerca di oggetti da rilevare con il dispositivo sembrava l'opzione perfetta per lui, che sin dall'infanzia voleva fare l'archeologo. Stava tornando a casa quando il metal detector cominciò a suonare. Aveva appena rilevato la “più grande scoperta d'oro del secolo” in Norvegia.

"All'inizio pensavo che fossero monete di cioccolato o monete del Capitano Sabertooth", ha detto Bore, 51 anni, riferendosi a pirata della serie televisiva norvegese. "Era assolutamente irreale." Il tesoro in realtà è composto da nove medaglioni e sfere d'oro che un tempo facevano parte di una collana, e tre anelli d'oro, risalenti al 500 d.C. Secondo gli archeologi il ritrovamento è unico, a dimostrarlo è il disegno sui medaglioni: il cavallo malato della mitologia norrena.

Come è stato trovato il tesoro

"Stavo guardano in giro, ma ho trovato solo rottami e un anello di poco valore. Poi ho scelto di salire un po' più in alto nel terreno e il metal detector ha emesso immediatamente un segnale acustico", ha detto Bore alle testate locali. Ole Madsen, direttore del Museo Archeologico dell'Università di Stavanger, ha spiegato che si tratta del “ritrovamento d'oro del secolo in Norvegia. Trovare così tanto oro in una sola perlustrazione è difficilissimo."

Il significato dei gioielli norreni

Secondo Håkon Reiersen, professore associato al museo, i pendenti d'oro risalgono al periodo migratorio in Norvegia, che va dal 400 d.C. al 550 d.C. migrazioni in Europa. "Data la posizione della scoperta e ciò che sappiamo da altri reperti simili, si tratta probabilmente di oggetti di valore nascosti o di un'offerta agli dei in tempi drammatici", ha detto. Il museo ha pubblicato un video dello scavo archeologico su Facebook e ha pubblicato le foto dei gioielli su Twitter.

Il professor Sigmund Oehrl, che lavora al Museo di Stavanger, ha spiegato che di solito i simboli sui ciondoli norreni mostrano il dio Odino mentre guarisce un cavallo malato. Sui gioielli ritrovati a Rennesøy, invece: "La lingua del cavallo che pende – spiega Oehrl – e la sua postura accasciata e le gambe contorte mostrano che è ferito. Il simbolo del cavallo rappresentava la malattia e l’angoscia, ma allo stesso tempo la speranza di guarigione e di nuova vita”.

Come verrà ricompensato Erlend Bore

Per la legge norvegese sul patrimonio culturale tutti gli oggetti storici risalenti a prima del 1537 e le monete anteriori al 1650 sono considerati proprietà dello Stato, quindi Bore ha dovuto consegnare il tesoro trovato alle autorità di Rennesøy. Riceverà però un compenso da parte dello Stato, la cifra non è stata ancora ufficializzata. C'è però un precedente. Nel 2016, in un campo a Skaun nel Trøndelagerano stati trovati 400 grammi d'oro sempre utilizzando un metal detector. L'oro risaliva all'epoca romana, e il ritrovatore è stato ricompensato con 155.000 NOK, circa 130 euro.

I gioielli verranno esposti al Museo Archeologico di Stavanger, a circa 300 chilometri a sud-ovest di Oslo e gli archeologi torneranno sul luogo per svolgere ulteriori indagini, "questa è una scoperta assolutamente unica. Nessuno degli archeologi della contea di Rogaland ha sperimentato nulla di simile, ed è difficile descrivere l'eccitazione", ha spiegato Marianne Enoksen, responsabile della sezione per il patrimonio culturale nel comune della contea di Rogaland.