Elon Musk ora dorme in ufficio e questa volta non è in una delle sue aziende: la nuova abitudine Elon Musk sta collaborando con Donald Trump: il nuovo presidente degli Stati Uniti gli ha affidato la guida del DOGE, il Dipartimento per l’efficenza governativa. Secondo alcuni sui amici avrebbe iniziato a dormire negli uffici del nuovo dipartimento invece che accettare l’invito a stabilirsi nella Casa Bianca. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

C’è una lunga serie di leggende legate alle abitudini di Elon Musk. In buona parte ruotano tutte attorno alla stessa cosa: la sua ossessione per la produttività. Notti passate a dormire in ufficio, intere giornate dedicate al lavoro in “modalità hardcore” (cit) e pranzi al volo. Racconta Walter Isaacson nella sua ultima biografia di averlo visto ingurgitare un piatto in una manciata di minuti durante uno dei loro primi incontri.

Certo, questa routine si traduce anche in tagli con la scimitarra al personale giudicato improduttivo. Lo abbiamo visto in tutta la fase di acquisizione del fu Twitter. Ora, come riporta la versione statunitense di Wired, tutta questa tensione lavorativa si starebbe concentrando sul nuovo progetto di Elon Musk: Doge, il Dipartimento per l’efficenza governativa. Un nuovo dipartimento aperto insieme a Donald Trump che ha l'obiettivo di rendere più veloce e meno costoso l'apparato burocratico del governo. Un obiettivo che in buona parte verrà raggiunto tagliando personale e strutture.

Il racconto degli amici di Musk: “Gli hanno proposto di dormire alla Casa Bianca”

Dalle voci raccolte a un evento organizzato dall’Alfalfa Club sembra che Elon Musk abbia cominciato a dormire in uno dei locali dell'Eisenhower Executive Office Building di Washington, dove ha sede il Doge. L’Alfalfa Club è uno dei club più esclusivi degli Stati Uniti e organizza cena in cui partecipano potenti, senza troppe distinzioni di colore politico. Come ha raccontato Viviana Mazza sul Corriere della Sera all’ultimo evento c’erano sia governatori repubblicani che democratici.

Non solo. Proprio a questa cena Elon Musk avrebbe detto anche di aver ricevuto un invito per dormire alla Casa Bianca, nella Lincoln Bedroom. Si tratta di una stanza che fa parte di una suite per gli ospiti al secondo piano. Invito rifiutato, meglio l’ufficio di Doge.