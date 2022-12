Elon Musk è stato avvertito dall’Unione Europea: “Così Twitter non può funzionare” Intanto sembra risolta la crisi tra Twitter e Apple. Elon Musk e Tim Cook hanno avuto un colloquio: per adesso l’applicazione continuerà ad essere accessibile da App Store.

A cura di Valerio Berra

Il sistema di moderazione dei contenuti su Twitter è un colabrodo. Scorrendo il feed della piattaforma è possibile trovare immagini di stragi, contenuti che riprendono fake news sul Coronavirus e hate speech. Sembrava che il nuovo corso della piattaforma potesse portare il social lontano dall’App Store, ma la crisi con Apple è rientrata dopo un colloquio tra Elon Musk e Tim Cook. Ora però il problema rischia di diventare l’Unione Europea.

In un incontro con Elon Musk il Commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha chiesto all’imprenditore di “implementare politiche trasparenti, rafforzare in modo significativo la moderazione dei contenuti, proteggere la libertà di parola, affrontare la disinformazione con determinazione e limitare la pubblicità mirata”.

Musk ha accolto le indicazioni di Breton, ma non solo. Ha rilanciato i suoi impegni, assicurando all’Unione europea che da adesso Twitter sarà più neutrale dal punto di vista politico: “Twitter interferì nelle elezioni, ora sarà più imparziale. La verità è che Twitter ha fallito in termini di fiducia e sicurezza per molto tempo e ha interferito nelle elezioni. Twitter 2.0 sarà più efficace, trasparente e imparziale”.

Il colpo di coda di Breton: “I dettagli del progetto su Mastodon”

Dopo l’incontro tra Elon Musk e Thierry Breton, il Commissario europeo per il mercato interno ha voluto lanciare un segnale all’uomo più ricco del mondo. Dopo aver dato conto ai suoi follower su Twitter del della riunione con Musk, Breton ha diffuso tutte le slide del piano di cui avevano discusso insieme. Le immagini però non sono state caricate su Twitter, ma su Mastodon.