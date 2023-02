“Elon Musk è ovunque”, cosa sta succedendo su Twitter dopo il cambio dell’algoritmo imposto dal Ceo Prima ha licenziato un dipendente perché gli ha mostrato che la sua popolarità misurata in traffico di ricerca era diminuita. Ora ha annunciato un nuovo piano.

A cura di Elisabetta Rosso

Succede nel quartier generale di Twitter. Una settimana fa Musk ha convocato il suo team di ingegneri e ha posto a tutti una domanda a cui lui stesso non riusciva proprio a rispondersi: “Perché ho più di 100 milioni di follower e sto ricevendo solo poche decine di reazioni?”. Quasi un delirio di onnipotenza. Se ha poche interazioni allora il problema deve essere tecnico. E mentre interpreta tutto questo un ingegnere prende coraggio e gli spiega, con dati alla mano, che la sua popolarità è diminuita. Musk proprio come un Dio dell’Antico Testamento deve punire il povero dipendente che ha detto la verità, sì, ma non la sua. E lo licenzia.

Tutto quello che succede dopo non è ancora molto chiaro. Sembra che chiusi dentro il quartier generale di Twitter i superstiti abbiano messo in moto una macchina algoritmica in grado di far recuperare la popolarità di Elon Musk. A suggerirlo sono proprio alcuni tweet pubblicati dal Ceo. E ora c'è chi giura di avere la bacheca di Twitter intasata da Elon Musk.

I tweet incriminati

I dati di Twitter hanno mostrato un calo di interesse verso l'account di Elon Musk. Il picco di popolarità l’ha toccato ad aprile 2022, poi è iniziata una lenta discesa. Così, durante il fine settimana il Ceo ha ordinato di introdurre una modifica per tornare ad essere visibile. Secondo Musk, infatti il calo di interesse è dovuto a un problema dell’algoritmo.

A supportare questa versione sono stati i suoi commenti sul social. Prima ha scritto “Lunga giornata al quartier generale di Twitter. Due problemi significativi sono stati affrontati”, e spiega “il 95% dei miei tweet non veniva consegnato affatto” per colpa del sistema Fanout, e "l’algoritmo di raccomandazione utilizzava il conteggio assoluto dei blocchi, anziché il conteggio percentuale dei blocchi, causando il dumping degli account con molti follower”. Poi martedì mattina twitta: "Per favore, rimanete sintonizzati mentre apportiamo le modifiche all'uh… algoritmo". Non è ancora chiaro se e quali cambiamenti siano stati fatti. Su Twitter però alcuni utenti hanno segnalato una presenza ingombrante e anomala di Musk.

L'ingegnere licenziato

Durante la riunione della scorsa settimana Musk ha fatto ai suoi ingegneri la scomodissima domanda sulla mancata rappresentatività delle interazioni rispetto ai follower. Dopo aver insinuato che si poteva trattare solo di un problema tecnico, un ingegnere gli ha mostrato che, in realtà, la sua popolarità misurata in traffico di ricerca era diminuita da 100 ad aprile 2022, fino a 9, a gennaio 2023. Spiega quindi che probabilmente le interazioni basse sono dovute a un interesse minore degli utenti.

Musk ha risposto furioso: "È ridicolo", e poi rivolto all' ingegnere (rimasto anonimo) che ha coordinato il monitoraggio “sei licenziato, sei licenziato”. Ha ordinato agli altri di cominciare a monitorare ogni visualizzazione sul suo profilo, e a trovare una soluzione per recuperare appeal sul social. Ora, attraverso le novità introdotte con la modifica dell’algoritmo, sembra che stia cercando di plasmare Twitter a sua immagine e somiglianza. Basta guardare l'ultima foto postata, un meme con sfumature erotiche di dubbio gusto che mostra una ragazza (targata con Elon’s tweets) che nutre con una bottiglia di latte un’altra inginocchiata a terra (Twitter).