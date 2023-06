Elisa Esposito, la prof del corsivo: “Un anno fa un TikTok mi ha cambiato la vita. Ringrazio gli hater” Classe 2002, esattamente un anno fa Elisa Esposito pubblicava il primo video su come parlare in “corsivo”. Da lì è partito un trend durato poi tutta l’estate. Su TikTok ha raccontato come ha vissuto il salto da piccola content creator a fenomeno virale: “Dal giorno alla notte mi sono trovata in una bufera d’odio”.

A cura di Valerio Berra

Amioe. Da leggere stirando le vocali, soprattutto le ultime. Ora dovreste riconoscerlo. È esattamente quel corsivo che all’inizio della scorsa estate è diventato un trend su TikTok, un oggetto di editoriali e un palla da rilanciarsi tra generazioni. Le genesi di questa rivisitazione linguistica è stata sminuzzata più volte. Nasce inflessione tra le ragazze milanesi che hanno come habitat l’Area C e poi viene portato sui social da Elisa Esposito, content creator classe 2002.

Dentro questa storia c’è tanto della cultura digitale. Elisa Esposito è diventa virale su TikTok, promuove il suo profilo OnlyFans, attira hater di varia natura. Soprattutto persone cha la accusano di essere causa e simbolo della rovina di un’intera generazione. A un anno di distanza Elisa Esposito è tornata a parlare di quel video che ha fatto cominciare tutto. Ovviamente su TikTok.

Nel frattempo la sua vita è cambiata. Si è licenziata dal suo lavoro come estetista. Un abbonamento al suo OnlyFans ora costa 90 dollari all’anno (in sconto del 50%). Ha scritto un libro per Mondadori a metà tra un Cioè, un manuale di corsivo e una biografia. Ma soprattutto continua a pubblicare contenuti su TikTok, dove ha raggiunto 1,5 milioni di follower. In uno degli ultimi video celebra un anno dalla pubblicazione del suo primo video sul corsivo, e ringrazia gli hater.

“Dal giorno alla notte mi sono trovata in una bufera d’odio”

Sole davanti. Tapparella abbassata dietro. Musica lenta. “Scommetto che tutti voi vi ricordate di questo video. Da un anno a questa parte la mia vita è cambiata completamente”. Tra le immagini appare il video della prima lezioni di corsivo. “Quel video lo trasmettevano in tv, ne parlavano in radio e sui giornali. Dal giorno alla notte mi sono trovata in una bufera d’odio. L’anno scorso avevo 19 anni e per una ragazza di 19 anni è stato difficile affrontare tutto”. Un pensiero per gli hater. “Grazie a quel video e grazie al corsivo ho vissuto le esperienze più belle della mia vita. Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono mi appoggiano e mi vogliono bene e voglio ringraziare anche gli hater perché comunque se sono qui è anche grazie a loro”.