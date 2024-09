video suggerito

È morto Paul, aveva parlato del suo tumore sui social: “È l’ultimo video, sarei rimasto altri 10 anni” Paul Harrell, 58 anni, aveva un canale YouTube da oltre un milioni di iscritti. A luglio del 2023 aveva pubblicato un video in cui spiegava di avere un tumore al pancreas. Prima di affrontare le fasi finali della sua malattia aveva registrato un video da pubblicare dopo la sua morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

“Sono morto”. Paul Harrell, 58 anni, ha deciso di pubblicare un ultimo video per i suoi iscritti. Oltre 1,17 milioni. Il video dura pochi minuti. È seduto su un tronco in mezzo al bosco, c’è giusto qualche macchia di neve. Lui ha accanto una stampella. Inizia subito a parlare: “Oggi è il 20 dicembre del 2023. Ho dato istruzione di pubblicare questo video dopo la mia morte”. Paul, sempre da quella location, aveva parlato al pubblico della sua diagnosi di cancro. Aveva detto che il tumore al pancreas era stato trovato presto ma non abbastanza presto da salvarlo. Nel suo ultimo video spiega che il tumore si è diffuso in un modo che nessun trattamento è riuscito a fermare. Già a dicembre la malattia gli aveva causato diversi problemi, a partire da una frattura all’anca.

Il suo discorso dura poco e si rivolge soprattutto a chi seguiva i suoi contenuti. Spiega loro che il canale continuerà a pubblicare contenuti anche senza di lui. “Grazie a tutti quelli che hanno supportato questo canale, anche solo con un like o con un commento. Vi chiedo però scusa. Sarei voluto rimanere qui altri 10 o 15 anni a pubblicare video per voi”. Harrell aveva condiviso la sua diagnosi nel luglio del 2023.

I video del canale di Paul Harrell: armi e difesa personale

Non è difficile capire quali fossero i contenuti pubblicati da Paul Harrell. Era un esperto di armi e pubblicava video in cui provava nuove armi o dava consigli per la difesa personale. Nei suoi video più visti c’è un po’ di tutto. Mostra i fucili migliore per la difesa, fa vedere come ripararsi dietro un auto durante una sparatori e mostra le differenze tra i vari calibri di proiettili. Come spiega il The Mirror, Harrell era anche un'attivista su questi temi. Da quello che possiamo vedere nel video, ora suo fratello e i suoi collaboratori continueranno a pubblicare contenuti sul canale.

Il video di Paul Harrel