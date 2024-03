Dopo Fazio, ora anche Mattarella viene usato per promuovere il trading online: come funziona la truffa Il post su Facebook promette di offrire una soluzione per “non pagare più il gas”. L’annuncio rimanda al solito schema di truffa: da una finta intervista si fa migrare l’utente verso un portale in cui viene chiesto un investimento iniziale da 250 euro per accedere a un sistema di trading. Sconsigliamo a tutti di lasciare anche solo il numero di telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

“Il presidente ha sorpreso tutti annunciando che non sarà più necessario pagare per il gas”. La foto è quella di Sergio Mattarella. L’annuncio si trova su Facebook, in uno dei tanti post sponsorizzati che sono comparsi negli ultimi mesi sempre con volti diversi. Uno degli ultimi obiettivi è Fabio Fazio, il conduttore ha dovuto smentire un video creato con l’intelligenza artificiale in cui proponeva investimenti online. Una clip che a un occhio distratto sembrava molto credibile.

L’annuncio compare regolarmente su Meta. Il metodo è noto, lo abbiamo già dimostrato tante volte. I truffatori passano sponsorizzano il post con un profilo che ha la spunta del verificato, a volte finto, a volte hackerata. In questo modo sembra che le maglie delle moderazione diventino più semplici da passare. Una volta cliccato sul portale consigliato si apre una pagina che rimanda a uno schema di truffa.

Cosa c’è dietro la truffa del trading online

Il link rimanda a un portale che parte da una promessa discretamente chiara: “Il Presidente dell'Italia insieme a Borsa Italiana annuncia l'abolizione delle bollette del gas e della luce, spiegando come guadagnare 9.000 euro investendo in un progetto governativo”.

Da qui parte una finta intervista a Sergio Mattarella in cui il presidente della Repubblica promuove Crypto Vision, una piattaforma di investimenti. La richiesta iniziale è sempre la stessa: 250 euro da investire per iniziare fare trading. Il progetto viene presentato come un’iniziativa del governo per aiutare gli italiani ad avere un famigerato “guadagno passivo”. Ovviamente il rischio che un contenuto del genere tragga in inganno qualche utente è altissimo.

“È possibile dimenticare il pagamento delle bollette dei servizi pubblici per sempre, poiché il reddito mensile dal progetto Crypto Vision le coprirà completamente. Inoltre, consentirà di ottenere un alto reddito passivo.”

Ovviamente sconsigliamo di lasciare qualsiasi tipo di dato personale. Come abbiamo verificato più volte, se lasciate anche solo il numero di telefono verrete richiamati per mesi da qualsiasi tipo di call center. Purtroppo una volta che i vostri contatti finiscono in questi elenchi è praticamente impossibile uscirne.