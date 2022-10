Di Maio sparisce dal web, dopo l’addio da Facebook e TikTok cancella anche il sito attaccato dagli hacker Il portale luigidimaio.it rimandava a un sito di casinò online. Ora l’unica traccia dell’attacco sopravvive nella pagina delle ricerche Google.

A cura di Valerio Berra

Sparito. Nessuna intervista. Nessuna dichiarazione. Nessuna apparizione televisiva. E soprattutto nessun social. Per quasi dieci anni Luigi Di Maio è stato uno dei protagonisti della politica italiana. Eletto nel 2013 alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle, è stato una delle prime voci riconoscibili della creatura nata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In pochi anni ne è diventato anche il capo politico. Nel 2018 è entrato nel governo, è stato vicepremier, ministro del Lavoro, ministro dello Sviluppo Economico e poi ministro degli Esteri.

In questa legislatura non è stato eletto in Parlamento. In generale il suo progetto politico Impegno Civico non è andato benissimo. Dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle, Impegno Civico ha raccolto solo lo 0,6% dei voti. Cifra che ha permesso a solo un candidato di entrare in Parlamento con la coalizione di centro sinistra: Bruno Tabacci (leader di Centro Democratico e cofondatore di Impegno Civico). Di Maio intanto è sparito dai social e adesso ha cancellato anche il suo sito.

I problemi del portale luigidimaio.it

Negli ultimi giorni il sito personale di Luigi Di Maio è diventato discretamente famoso fra gli appassionati di cyber security che si muovono su Twitter. Fino al 15 ottobre il portale infatti risultava ancora raggiungibile e navigabile. Anche se con qualche intoppo. Cliccando sul portale di Di Maio infatti si veniva reindirizzati in un sito di casinò. La truffa è stata diffusa su Twitter da Matteo Flora.

Ora il sito risulta irraggiungibile. Se si prova ad andare su luigidimaio.it si arriva su una pagina vuota, con solo una scritta laconica in caratteri blu su sfondo bianco: “Sito web in manutenzione”. Quello che rimane però è il riferimento al casinò nelle pagine di ricerca su Google. “Gratowin casino Italia. Se stai cercando il miglior casinò online in Italia, buona fortuna con te Il nostro casinò online è uno dei più grandi casinò”.