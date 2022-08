Devi aggiornare subito l’iPhone e il Mac: sono a rischio attacchi hacker Si tratta di due bug presenti nel motore di Safari. Il primo permetterebbe a un hacker di accedere in modo completo al dispositivo dell’utente e di eseguire qualsiasi tipo di software a suo nome. Il secondo potrebbe invece essere sfruttato per scaricare malware.

A cura di Lorena Rao

In modo piuttosto silenzioso, la scorsa settimana Apple ha pubblicato dei rapporti sulla sicurezza a causa di due gravi falle individuate da un ricercatore anonimo. Si tratta di due bug presenti all'interno di WebKit, il motore di Safari, il browser predefinito di Apple. Il primo permetterebbe a un hacker di accedere in modo completo al dispositivo dell'utente e di eseguire qualsiasi tipo di software a suo nome. Un pericolo che potrebbe coinvolgere in particolare modo giornalisti e attivisti. È quanto affermato da Rachel Tobac, CEO di SocialProof Security. Il secondo bug, rilevato sempre nei motori browser usati da Safari, Mail e altre applicazioni iOS, potrebbe essere sfruttato per scaricare malware sul dispositivo dell'utente malcapitato.

I rapporti pubblicati da Apple sono carenti di dettagli e non spiegano come funzionano le due falle scoperte dal ricercatore rimasto anonimo. Il colosso tecnologico californiano non ha riferito nemmeno quanti utenti siano stati colpiti, anche se ha affermato di essere "a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato", riporta Fortune. Secondo gli esperti di sicurezza sono a rischio tutti i dispositivi iPhone e Mac che eseguono macOS Monterey. Una tesi ribadita da National Public Radio (NPR), organizzazione indipendente no-profit comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi.

In tutto questo marasma, Apple ha comunque rilasciato delle patch correttive per combattere i due pericolosi bug. Basta aggiornare il proprio iPhone e Mac per essere di nuovo al sicuro dagli attacchi hacker. Ciò non toglie la possibilità di nuove falle in futuro, vista la presenza sempre più massiccia di società specializzate in spyware. Quanto accaduto e il modo in cui è stato reso pubblico incrinano l'attuale politica di Apple focalizzata sulla sicurezza e tutela della privacy della sua utenza.