In futuro gli iPhone mostreranno più pubblicità: la decisione di Tim Cook

A cura di Lorena Rao

In occasione dell'ultima conferenza con gli investitori, Apple ha riferito di voler puntare in modo ancora più massiccio sugli annunci pubblicitari. A riferirlo è lo stesso Tim Cook, fiducioso sulle possibilità di guadagno del settore pubblicitario. Secondo le previsioni del capo della pubblicità di Apple, Todd Teresi, il fatturato della sua divisione, attualmente attestato sui 4 miliardi di dollari, raddoppierà nei prossimi anni. Una grande notizia per il colosso tecnologico di Cupertino, un po' meno per l'utenza di iPhone, costretta prossimamente a visualizzare più annunci.

In baso a quanto riportato da Mark Gurman, corrispondente tecnologico di Bloomberg, la decisione di Apple investirà per prima l'App Store, che ospiterà un numero maggiore di pubblicità, in particolare nella sezione "Oggi" e nelle pagine delle app sviluppate da terze parti. Secondo Gurman, anche le mappe di Apple si si aggiorneranno per mostrare annunci nella sua interfaccia di ricerca. Stesso discorso varrà per Apple Podcast. In generale, iOS diventerà sempre più supportato dalle pubblicità. Non è escluso che questi aggiornamenti toccheranno anche iPadOS, il sistema operativo utilizzato dagli iPad.

Una scelta che, a primo impatto, sembra andare in opposizione con la politica intrapresa da Apple per la tutela della privacy dei suoi utenti, cui fanno parte funzionalità specifiche come "Lockdown" e altre più generiche come le opzioni di Trasparenza per il tracciamento delle app. Tuttavia il colosso tecnologico afferma che il suo sistema di annunci pubblicitari non sarà legato ad applicazioni o siti web appartenenti ad altre società.

Non è ancora chiaro quando queste modifiche arriveranno su iPhone e dispositivi iOS né perché Tim Cook abbia deciso di puntare su questa strada. Non solo rischia di innescare un profondo malcontento tra i clienti di Apple, ma attualmente il settore degli annunci pubblicitari nei vari feed social e interfacce sembra essere incostante.