Come ha fatto un iPhone a sopravvivere dopo la caduta dall'aereo dell'Alaska Airlines Lo smartphone è intatto, nonostante la caduta da quasi 5000 metri d'altezza. È stato risucchiato via dopo l'esplosione del finestrino e della fusoliera che hanno causato un problema di pressurizzazione nella cabina.

A cura di Elisabetta Rosso

Seanathan Bates stava camminando vicino all'autostrada 217 a Portland, in Oregon, quando a terra trova un iPhone in modalità aerea. È intatto, la batteria è carica a metà, e sullo schermo c'è una ricevuta di 70 dollari per due bagagli registrati sull' Alaska Airlines 1282. Il volo partito alle 17:00 del 5 gennaio e costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza 20 minuti dopo il decollo per l'esplosione di un finestrino e di un pezzo della fusoliera che hanno causato la depressurizzazione della cabina. "Questo telefono è sopravvissuto a una caduta di 16.000 piedi (quasi 5000 metri)", ha scritto Bates su X (fu Twitter). Sotto compaiono le foto del telefono, si vede anche una spina rotta all'interno della presa di ricarica.

Quando si è aperto il foro sulla fiancata dell'aereo in seguito all'esplosione, diversi oggetti sono stati risucchiati, tra questi anche l'iPhone trovato da Bates. Quando ha chiamato il National Transportation Safety Board, l'agenzia federale che sta indagando sull'incidente, ha scoperto che l'iPhone "era il SECONDO telefono ad essere stato trovato", ha scritto sempre su X. Ma come ha fatto un iPhone a rimanere intatto dopo una caduta da quasi 5000 metri? La risposta potrebbe darcela la fisica. "Molto probabilmente è sopravvissuto grazie alla resistenza dell'aria", ha spiegato al Washington Post Duncan Watts, ricercatore post-dottorato presso l’Istituto di astrofisica teorica dell’Università di Oslo. "Sembra controintuitivo, ma un iPhone che cade dal cielo in realtà non si muove così velocemente perché a rallentare la caduta c'è la resistenza dell'aria."

La caduta dello smartphone: come è sopravvissuto

Secondo Watts, l'iPhone, cadendo con lo schermo verso il basso, avrebbe raggiunto una velocità terminale pari a 48 chilometri orari. Con velocità terminale si intende una velocità costante che viene raggiunta dall'oggetto che cade e non subisce un'ulteriore accelerazione. "Più grande è l'iPhone, minore è la velocità terminale", ha detto. "La velocità massima è di circa 100 miglia orarie (160 chilometri all'ora) ma ciò accadrebbe solo se lo schermo del telefono fosse perpendicolare al suolo."

Watts ha anche spiegato che quando lasciamo cadere un telefono dall’altezza della vita, colpisce il suolo a circa 16 chilometri all'ora, mentre un telefono caduto dalla cima di un aereo probabilmente raggiunge gli 80 chilometri orari. Se il telefono fosse caduto sull'asfalto sicuramente sarebbe stato danneggiato, atterrando sull'erba e il fogliame, la superficie morbida ha attutito la caduta. "Molto probabilmente è caduto su un terreno umido con un cuscinetto di almeno due centimetri", ha spiegato Watts.

Non è la prima volta

Qualcosa di simile era già successo a giugno 2023. Un utente su TikTok, Hatton Smith aveva raccontato sul social che lo smartphone era scivolato dalla sua tasca dopo essersi lanciato con il paracadute e l'ha ritrovato a terra intatto. Anche il quel caso il telefono è atterrato in una zona erbosa, se gli smartphone fossero caduti sul cemento molto probabilmente non sarebbero sopravvissuti.

Nel video su TikTok Bates ha raccontato di aver trovato il telefono caduto dopo l'incidente sotto un cespuglio mentre faceva una passeggiata cercando oggetti caduti durante l'incidente aereo. All'inizio "ero un po' scettico", spiega l'utente, "non credevo appartenesse a un passeggero dell'Alaska Airlines". Lo smartphone infatti "era ancora abbastanza pulito, e non c'erano graffi."