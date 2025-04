video suggerito

Cos'è Where ARE U, l'app salva-vita che torna in un caso di cronaca: funziona anche senza parlare Where ARE U è un'app gratuita. Si può trovare sia per Android che iPhone. Di fatto è un'app per contattare in automatico il 112. Dalle prime informazioni sembra che l'avesse scaricata anche Milka Panic, vittima delle violenze del marito.

A cura di Valerio Berra

Il caso sembra molto simile a quello di Alex Pompa, il ragazzo che nell’aprile del 2020 ha ucciso il padre a Collegno, provincia di Torino. Assolto nel gennaio 2025, Dalla ricostruzione del tribunale, Alex era intervenuto per difendere la madre durante una lite. Dalle prime informazioni sembra che esattamente questa la dinamica che ha portato alla morte di Simeun Panic, ucciso nella notte tra il 3 e il 4 aprile dal figlio Bojan, 19 anni.

L’omicidio è avvenuto a Mezzolombardo, provincia di Trento. Anche qui sembra che sia partito tutto da un’aggressione del padre verso la madre, Milka Panic (per ora è questo il cognome riportato nelle cronache). Dalle notizie emerge anche un altro dato. Lo stesso giorno in cui poi si è verificato l’omicidio, la donna aveva scaricato sul proprio telefono un’app.

Come funziona Where ARE U

L’app in questione si chiama Where ARE U e si trova sia negli store Android che in quelli iOS. È gratis e anche semplice da impostare. Si tratta dell’app che serve per mettersi in contatto con ambulanza, pompieri o forze dell’ordine. Di base è un sistema automatizzato per contattare il 112.

Una volta scaricata l’app e inserito i vostri dati si aprono tre modalità di utilizzo. Potete provarle tutte con la Demo che vi viene proposta appena avete compilato tutti i form. La prima modalità è la chiamata classica. Scegliete il tipo di emergenza e parlate con l’operatore.

La seconda e la terza modalità per usare quest’app funzionano anche senza parlare. Si può fare una chiamata silenziosa, selezionare il tipo di emergenza e far arrivare i soccorsi nella posizione indicata dall’app. E si può anche avviare una conversazione solo via chat.

Al momento l’app è attiva in quasi tutta Italia. Dalla mappa sul sito ufficiale possiamo vedere che è operativa in molte regioni italiane. Fanno eccezione Campania, Molise, Basilicata e Veneto.