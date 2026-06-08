L’app di inconti per no-vax funziona ancora e sta organizzando un tour estivo: il caso Unjected

Nata durante la pandemia e con un precedente ban alle spalle, l’app di dating no-vax Unjected sta organizzando negli USA un ciclo di incontri per persone interessate a conoscersi ben lontano delle logiche della scienza mainstream.

Nei giorni scorsi a Nashville, capitale della musica Country, più di sessanta persone si sono ritrovate per parlare, conoscersi e chissà, far sbocciare una relazione. Le condizioni per presenziare erano soprattutto due: il desiderio di mettersi in gioco e la ferma volontà di opporsi a ogni forma di vaccinazione. L'evento era infatti stato organizzato da Unjected, l'app di dating nata negli Stati Uniti per mettere in contatto persone contrarie ai vaccini anti-Covid.

La piattaforma era stata bandita nel 2021 dagli App Store e per alcuni anni era rimasta ai margini dei principali canali di distribuzione digitale. Nel 2024 c'è stato però il grande ritorno, proprio in concomitanza con l'elezione che ha riconsegnato le chiavi della Casa Bianca a Donald Trump, grande promotore della teoria – smentita dalla scienza – che i vaccini portino all’autismo. Da allora Unjected ha continuato a crescere e ora aiuta chi diffida della medicina "mainstream" a trovare la propria dolce metà.

Come funziona l'app Unjected

Lanciata nel 2021 da Shelby e Josh Hosana, Unjected si presenta come una piattaforma basata sulla creazione di "relazioni consapevoli in materia di salute". Sebbene sia nata durante la pandemia come spazio dedicato a chi rifiutava il vaccino contro il Covid-19, il sito dichiara apertamente una posizione critica verso tutte le vaccinazioni.

Per iscriversi a Unjected occorre creare un profilo personale e caricare delle fotografie personali. Per aumentare le chance di "match" si può arricchire la propria descrizione indicando i propri interessi e le proprie preferenze in campo amoroso. A questo punto si può iniziare a interagire con altri utenti.

Analogamente a quanto succede con app come Tinder o Bumble, la piattaforma offre anche un servizio premium chiamato "Unjected Verified". Nelle app "tradizionali" questa modalità aumenta la visibilità e quindi le possibilità d'incontrare qualcuno. In questo caso, invece, il vantaggio è dato dalla possibilità d'incontrare potenziali anime gemelle con la stessa visione sulla sanità e la scienza in generale. L'opzione premium consente infatti agli iscritti di attestare il proprio stato di non vaccinazione mediante una dichiarazione giurata.

Le polemiche del tour estivo

Come molte piattaforme d'incontri, anche Unjected ha iniziato a organizzare eventi di gruppo per favorire le relazioni in presenza, senza la mediazione di uno schermo. Come ha recentemente raccontato Wired, questa estate andrà infatti in scena il "Summer of Love" tour, un'occasione per conoscere di persona nuove persone e far nascere nuovi amori. L'inizio non è però stato incoraggiante.

La prima tappa, prevista a Denver presso il Recess Beer Garden, è stata annullata dopo che il locale ha dichiarato di non aver mai autorizzato l'evento e di aver scoperto la propria associazione all'iniziativa soltanto attraverso i social media. Secondo la direzione del beer garden, la vicenda avrebbe generato una serie di attacchi online e molestie nei confronti dello staff. L'incontro è stato successivamente trasferito in un'altra sede, dove ha comunque richiamato oltre 150 partecipanti. I fondatori di Unjected hanno comunque fatto sapere di aver avviato una causa civile per discriminazione, chiedendo un risarcimento di 4 milioni di dollari per presunte violazioni dei diritti civili e diffamazione.

Il fenomeno delle app no-vax non è finito con il Covid

Unjected non è l'unica piattaforma di questo tipo. Negli ultimi anni sono comparsi servizi come Unjabbed, NoVax.Singles, Unjuiced.Date e Unjabbed.net, una community online che riunisce utenti tra Stati Uniti ed Europa. Più recente è invece PureBlood.Dating, che punta soprattutto sugli incontri dal vivo e si è fatto conoscere attraverso una campagna di volantini affissi nelle strade di San Francisco. Alcune di queste piattaforme, come Unjabbed e la stessa Unjected, sono tranquillamente scaricabili sul App Store o Google Playstore.

La diffusione di queste piattaforme riflette un fenomeno più ampio. Dallo scoppio della pandemia, il discorso sui vaccini si è fortemente polarizzato, con il fronte no-vax che ha guadagnato consensi e ha radicalizzato le proprie posizioni, spesso trasformando la decisione di non vaccinarsi in una scelta di vita così totalizzante e di appartenenza che anche la ricerca dell'anima gemella deve passare attraverso le medesime convinzioni sanitarie.