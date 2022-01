Cos’è l’App Store Foundations Program e perché dovresti conoscerlo se sviluppi app L’App Store Foundations Program è un’iniziativa avviata da Apple nel 2018 per offrire supporto ai team di sviluppo nella creazione di applicazioni di successo, a livello nazionale e paneuropeo.

A cura di Lorena Rao

L'App Store Foundations Program di Apple si estende, accogliendo tra le sue fila 29 paesi europei, oltre al 36° sviluppatore italiano. “Siamo estremamente lieti di supportare il talento e la creatività degli sviluppatori italiani” ha dichiarato Christopher Moser, Apple Senior Director dell’App Store in Europa, aggiungendo poi: "Ribadiamo il nostro impegno a collaborare e dialogare costantemente con gli sviluppatori che danno vita a fantastiche app per milioni di utenti in tutto il mondo”.

L’App Store Foundations Program è un'iniziativa avviata da Apple nel 2018 per offrire supporto ai team di sviluppo nella creazione di applicazioni. I team selezionati possono usufruire di una serie di corsi, tra sessioni individuali e lezioni di gruppo, gestiti dai membri del team dell’App Store. Il programma include sessioni su monetizzazione e marketing per permettere a sviluppatori e sviluppatrici di estendere la portata e il successo delle proprie app. Il tutto a livello nazionale e paneuropeo. Nella comunicazione diffusa tramite blog ufficiale, Apple sottolinea che i partecipanti, al termine del programma, entrano a far parte di una rete composta dai team selezionati nelle edizioni precedenti per favorire un confronto costante e stimolante tra gli sviluppatori.

Tra le app che hanno usufruito del programma di Apple vi sono PeakVisor, che propone suggerimenti sui sentieri escursionistici e sui percorsi panoramici più suggestivi, Loopsie, dedicata al foto-ritocco, e AWorld, creata col sostegno delle Nazioni Unite per promuovere le azioni individuali contro i cambiamenti climatici e in favore della sostenibilità.

Accanto all'App Store Foundations Program vi è l’App Store Small Business Program, inaugurato lo scorso anno. A differenza del primo citato, il programma Small Business di Apple punta ad accelerare l’innovazione e ad aiutare gli sviluppatori a far progredire il loro business. Per i team che vendono beni e servizi digitali sullo store e fatturano fino a 1 milione di dollari l'anno, vi è una riduzione della commissione del 15%.