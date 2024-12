video suggerito

Cos'è la memoria ad alta larghezza di banda e perché gli Usa vogliono bloccare la produzione in Cina I controlli sulle esportazioni renderanno più difficile ad aziende come Huawei e ByteDance sviluppare un'intelligenza artificiale all'avanguardia.

A cura di Elisabetta Rosso

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove restrizioni sulle esportazioni in Cina di chip fondamentali per lo sviluppo dell' intelligenza artificiale generativa (AI). Gli High Bandwidth Memory (HNB) o memorie a grande ampiezza di banda sono interfacce di memoria RAM (Memoria ad accesso casuale) per memorie DRAM con circuiti integrati 3D di AMD e Hynix. Permettono ai chip di memorizzare e trasmettere dati più velocemente rispetto ai chip di memoria convenzionali.

I chip HBM non sono solo utilizzati solo per schede grafiche e sistemi di calcolo ad alte prestazioni, sono infatti cruciali per l'intelligenza artificiale generativa. Come ha spiegato Dan Hutcheson, vice presidente di TechInsights, centro di ricerca specializzato in chip, alla Cnn: “Il processore e la memoria sono due componenti essenziali per l’IA. Senza la memoria, è come avere un cervello con la logica ma non avere alcun ricordo”. I controlli sulle esportazioni renderanno più difficile ad aziende come Huawei e ByteDance sviluppare un’intelligenza artificiale all’avanguardia.

In che modo le restrizioni impatteranno sulla Cina

Le restrizioni annunciate il 2 dicembre sono solo l'ultima presa di posizione degli Usa contro la Cina. Già durante l'amministrazione Biden il governo aveva cercato di bloccare la tecnologia. Pechino di risposta aveva bloccato le esportazioni di germanio e gallio, essenziali per la produzione di semiconduttori.

“Le restrizioni degli Stati Uniti potrebbero creare problemi alla Cina nel breve periodo”, ha spiegato Jeffery Chiu, CEO di Ansforce, sito di divulgazione tecnologica. “A lungo termine, però, la Cina sarà ancora in grado di produrli in modo indipendente, anche se con tecnologie meno avanzate”. È probabile che la Cina decida di investire sulle linee di produzione HBM per raggiungere l'autosufficienza tecnologica.

Perché i chip HBM sono così importanti

I chip HBC sono fondamentali per l'intelligenza artificiale generativa. Hanno uno spazio di archiviazione più grande e sono molto più veloci a trasmettere i dati. I sistemi IA devono addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), questo processo richiede una potenza di calcolo complessa e i chip permettono ai sistemi di funzionare in modo corretto e migliorare le prestazioni.

Ora il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha modificato le sue normative sulle esportazioni, aggiungendo nuovi controlli per alcuni elementi di elaborazione avanzati, supercomputer e apparecchiature di produzione di semiconduttori.

Il ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare “misure risolute” in risposta ai nuovi limiti di esportazione. “Questo tipo di comportamento viola gravemente le leggi dell’economia di mercato e il principio di concorrenza leale, sconvolge l’ordine economico e commerciale internazionale, destabilizza le catene industriali e di approvvigionamento globali e alla fine danneggerà gli interessi di tutti i paesi”, ha detto Lin Jian, portavoce del ministero.