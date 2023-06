Cosa sta succedendo su Reddit: perché le principali community si oscureranno in segno di protesta Non è la prima volta, Reddit è un terreno caldo dove le rivoluzioni attecchiscono bene. Ora diverse comunità hanno deciso di chiudere per opporsi alla monetizzazione degli accessi.

A cura di Elisabetta Rosso

È inizata la rivoluzione su Reddit. Come un manifesto è cominciato a rimbalzare questo post: "Il 12 giugno, molti subreddit si oscureranno per protestare contro questa politica. Alcuni torneranno dopo 48 ore: altri scompariranno definitivamente a meno che il problema non venga affrontato adeguatamente". La politica in questione, quella che ha alzato il polverone, riguarda la modifica delle API, le app di terze parti per Reddit come Apollo o Reddit is Fun. Verrà introddotto un accesso premium costoso e saranno eliminate le popolari app Reddit, come Apollo, che consentono agli utenti di navigare nel sito con un'interfaccia personalizzabile.

"Questo non è qualcosa che nessuno di noi fa alla leggera: facciamo quello che facciamo perché amiamo Reddit e crediamo davvero che questo cambiamento renderà impossibile continuare a fare ciò che amiamo", continua il post. Non è la prima volta, Reddit è un terreno caldo dove le proteste attecchiscono bene. Nel 2021 per esempio, centinaia di comunità si sono autobloccate per protestare contro l'assunzione in azienda di un ex politico britannico, e nel 2020 i moderatori hanno dato vita a un'azione collettiva per protestare contro le politiche sull'incitamento all'odio su Reddit.

Le proteste su Reddit

Alcune delle più grandi comunità chiuderanno per protestare contro la decisione di Reddit che sta provando a monetizzare gli accessi. Oltre 3.000 subreddit si sono uniti alla protesta e lunedì 12 giugno diventeranno "privati", in questo modo tutti quelli al di fuori della community non potranno vedere i loro post. Forum come r/todayilearned, r/funny e r/gaming, con oltre 30 milioni di iscritti, aderiranno alla campagna, mentre altri con più di un 1 milione di membri, per esempio r/iPhone e r/unexpected, hanno già iniziato lo sciopero.

Come dicevamo le modifiche ruotano tutte intorno all'accesso premium, 5 dollari al mese secondo lo sviluppatore di Apollo, Christian Selig. Porprio Apollo, l'app iOS per utilizzare Reddit sviluppata da Selig, ha annunciato la sua chiusura a causa del passaggio alle API a pagamento di Reddit.

Le proteste sono state raccolte il lettere aperte, come quella del moderatore BuckRowdy, co-firmata da altri subreddit. Spiega: "In molti casi queste app offrono strumenti superiori, personalizzazione, interfacce semplificate e altri miglioramenti della qualità della vita che l'app ufficiale non offre. La potenziale perdita di questi servizi a causa della modifica dei prezzi avrebbe un impatto significativo sulla nostra capacità di moderare in modo efficiente".

La risposta del portavoce

Il portavoce di Reddit, Tim Rathschmidt, ha spiegato a The Verge che la maggior parte delle persone che utilizzano l'API non dovrà pagare per l'accesso e ha sottolineato che l'API di dati di Reddit può essere utilizzata gratuitamente entro i limiti di tariffa di Reddit, "a condizione che le app non siano monetizzate". Rathschmidt ha anche aggiunto che l'accesso all'API rimarrà gratuito per mod tool e bot.

Su Mashable ha poi aggiunto: “Spendiamo diversi milioni di dollari per le tariffe di hosting e Reddit ha bisogno di essere pagata equamente per continuare a supportare le app di terze parti ad alto utilizzo. I nostri prezzi si basano sui livelli di utilizzo, in modo che siano paragonabili ai nostri costi.”