Cosa sono le “particelle cosmiche” che si trovano sui tetti delle cattedrali La maggior parte della polvere cosmica depositata sulla Terra proviene probabilmente da una nube interplanetaria che orbita intorno al Sole. Ogni anno circa 100 miliardi di particelle provenienti dallo spazio atterrano sul nostro pianeta.

A cura di Elisabetta Rosso

Sono particelle microscopiche provenienti dallo spazio, detriti di comete e asteroidi che si sono depositate sulla Terra. Non è solo polvere, ma una mappa per decifrare come si sono formati i pianeti del Sistema Solare, è ovunque, eppure trovarla è difficilissimo. Penny Wozniakiewicz e Matthias van Ginneken dell'Università del Kent nel Regno Unito si sono armati di sacchetti sottovuoto e stanno salendo sui tetti delle cattedrali a caccia di polvere cosmica. Ogni anno, circa 100 miliardi di particelle di polvere spaziale atterrano sul nostro pianeta e si perdono mischiandosi in mezzo a tutto il resto. Ci sono luoghi, come l'Antardide, dove si può trovare materiale cosmico incontaminato e preservato, eppure il viaggio è lungo e costoso. E quindi gli scienziati hanno alzato gli occhi al cielo e sono saliti sui tetti delle cattedrali.

Come si forma la polvere cosmica e dove trovarla

La maggior parte della polvere cosmica depositata sulla Terra proviene probabilmente dalla nube zodiacale. La Terra attraversa questa nube di polvere interplanetaria che orbita intorno al Sole e la polvere cosmica entra nell'atmosfera del nostro pianeta. Come dicevamo si deposita ovunque, potremmo anche aver qualche residuo sui nostri vestiti, ma trovarla è difficile.

Ci sono però dei luoghi dove cercare la detriti spaziali, per esempio in Antartide, il luogo perfetto per andare a caccia di polvere cosmica. Dieci anni fa, Matthew Genge dell'Imperial College di Londra, lavorò per sette settimane nel programma Antarctic Search for Meteorites (Ansmet), un progetto scientifico per recuperare campioni di meteoriti in Antartide. "È il posto più secco della Terra perché tutta l'acqua che c'è è ghiaccio. E questo significa che la polvere cosmica e i meteoriti durano a lungo", ha spiegato alla Bbc Genge. Non solo, i campioni raccolti in Antartide sono anche "più puliti e rischiano meno di essere contaminati".

Perché c'è della polvere cosmica sulle cattedrali

Il viaggio in Antartide però è lungo e costoso, così Wozniakiewicz ha trovato una soluzione più comoda: è salita sui tetti delle cattedrali. È già riuscita a trovare materiale cosmico nelle chiese di Canterbury e Rochester, nel sud dell'Inghilterra. Il motivo è semplice, i tetti sono vecchi, e si sa, grazie ai registri, quando sono state fatte per l'ultima volta le operazioni di manutenzione e pulizia. Questo rende molto più semplice determinare da quanto tempo il materiale cosmico si è accumulato e fornire ai ricercatori informazioni su quali altre particelle potrebbero essere presenti nella polvere che raccolgono.

Il processo è lungo, il materiale raccolto deve essere pulito, passato al setaccio, e solo dopo può essere esaminato al microscopio. A differenza della polvere normale, la polvere cosmica ha dei segni distintivi dovuti all’esposizione alle radiazioni del Sole e della galassia: gli isotopi radioattivi che decadono molto rapidamente.