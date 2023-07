Cosa sono i missili del popolo, l’arma della controffensiva ucraina costruita nel giardino di casa Si chiama Trembita, è facile fa costruire, costa poco, e potrebbe essere un’arma cruciale per attaccare i depositi russi. Non è la prima volta che l’Ucraina improvvisa armi da guerra, basta pensare ai droni kamikaze o alle molotov costruite dai civili.

A cura di Elisabetta Rosso

Dentro le fabbriche abbandonate di Kiev, nel giardino di casa o nei garage con le macchine abbandonate, gli ucraini costruiscono missili fai da te. Basta un tubo d'acciaio attaccato alle ali di un aliante e una catapulta per lanciarlo. Si chiama Trembita, ma tutti lo conoscono come il "missile del popolo". Utilizza la stessa tecnologia delle bombe volanti tedesche V1, o Doodlebugs , utilizzate durante la seconda guerra mondiale. È semplice, funziona e costa poco. "Le armi improvvisate possono essere molto efficaci e gli ucraini sono molto astuti, i russi piuttosto inetti", ha spiegato al Telegraph Hamish de Bretton-Gordon, ex comandante della Nato. D'altronde gli ucraini hanno una tradizione forte nell'arte dell'arrangiarsi in guerra. Basta pensare alle molotov improvvisate dai civili quando le forze di Vladimir Putin hanno varcato il confine, o ai droni kamikaze, le forze ucraine hanno utilizzato i dispositivi come bombe improvvisate, inviandole sul fronte nemico.

Il Trembita che prende il nome da un lungo corno alpino (richiama la forma del missile) suonato dai pastori degli altipiani di Hutsuls nell'Ucraina occidentale, ha un'autonomia di 140 chilometri, può trasportare 25 chili di esplosivo e funziona a gasolio o a benzina che si può acquistare nei distributori vicini alle officine. Il grande vantaggio dell'arma è che costa poco, bastano 2.700 euro per costruirlo e 6.300 euro per il sistema di navigazione. Per capirci, il prezzo di un missile può arrivare a due milioni di euro, costano così gli ipersonici e i vettori da crociera che Mosca ha lanciato sulle città ucraine.

Non solo, come ha spiegato al Guardian Akym Kleymenov, uno degli ingegneri che stanno progettando i Trembita, i missili sono anche semplici da trasportare, basta il bagagliaio di un'auto, e poi vengono lanciati con una catapulta pneumatica o con un booster a combustibile solido. "È semplice, economico e bravo a distruggere o sistemi di difesa nell'area nemica", spiega Kleymenov mostrando bombole di metallo e le sue attrezzature per la saldatura. I razzi hanno un effetto "psico-emotivo negativo" sui soldati russi, esponendoli a un rumore assordante di 100 decibel. Il piano è lanciare stormi di Trembita sui depositi di munizioni e centri di comando e controllo russi.

Come verranno usati i missili del popolo

Il progetto è coordinato da Viktor Romaniuk, ex membro del parlamento ucraino che dal 2014, da quando la Russia ha annesso la Crimea, combatte come volontario militare nel Donbass. È lui che si occupa di trovare i finanziamenti per costruire i Trembita. Attraverso la piattaforme di crowfunding, il team vuole realizzare 1.000 missili al mese, e per farlo dovrà raccogliere tra i 300.000 e i 600.000 euro, è la stima di Romaniuk. Dentro i garage ucraini non si producono però solo missili, il gruppo, composto da otto persone ha anche costruito droni e mortai per la controffensiva."I cani iniziano ad abbaiare ogni volta che la Russia ci attacca con i droni iraniani", dice l'ingegnere Serhii Biriukov, che lavora al fianco di Kleymenov. “La nostra arma è più potente. Quando mettiamo in moto il Trembita, scappano sempre".

Le armi che servono all'Ucraina

I missili a lungo raggio sono un'arma fondamentale soprattutto da quando la Russia ha spostato i suoi depositi lontano dalla linea di contatto. Volodymyr Zelensky ha chiesto più volte ai partner occidentali di fornire armi con una gittata lunga, come i lanciarazzi Himar inviati dagli Stati Uniti durante l'estate del 2022. A maggio 2023, invece, il Regno Unito ha inviato i missili da crociera Storm Shadow con un raggio nettamente superiore. Hanno un'autonomia di oltre 250 chilometri, che ha permesso agli ucraini di colpire i centri logistici russi nel territorio occupato, per esempio il porto di Berdiansk o Luhask, sul confine russo a est. Oltre agli Storm Shadow l'Ucraina in realtà guarda anche a un altro missile, l'ATACMS con una portata di 300 chilometri, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti invieranno l'arma. Secondo il Wall Street Journal stanno considerando di includere gli ATACMS nel pacchetto di assistenza per la controffensiva ucraina.

La controffensiva dal basso

Mentre l'Ucraina aspetta che i partner occidentali forniscano le armi di cui hanno bisogno dentro le sue officine si creano missili fai da te, oltre ai Tremibita ci sono missili Grad difettosi, ma anche armi russe raccolte sul campo di battaglia. Usano tutto, sfruttando ogni risorsa possibile. Il consigliere del ministero della Difesa Yuriy Sak ha spiegato al Guardian: "Non possiamo fare affidamento per sempre sui nostri alleati occidentali per l'assistenza militare e i rifornimenti. Questo è un esempio di come l'Ucraina pensi in modo strategico e implementi idee che costruiscono la nostra base industriale di difesa", afferma. "Trembita funzionerà? Incrociamo le dita, sì". L'iniziativa individuale e la creatività dal basso, sono per Sak la dimostrazione che l'Ucraina ha un vantaggio rispetto "al il sistema feudale e repressivo della Russia totalitaria dove tutti si sottomettono al capo per codardia e paura".