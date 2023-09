Come vedere tutti i video degli Ufo appena messi online dal Pentagono Il nuovo portale lanciato dal Pentagono degli Stati Uniti si chiama Aaro.mil. L’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) è stato creato nel 2022 per lavorare sugli Uap, il nuovo acronimo con cui il governo degli Stati Uniti definisce gli Ufo.

A cura di Valerio Berra

Il cambio di rotta del Pentagono sugli Ufo è evidente. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti negli ultimi anni ha cominciato a desecretare e diffondere informazioni sugli Ufo, gli oggetti volanti non identificati. Anzi, quelli che abbiamo sempre conosciuto come Ufo, Unidentified flying object, oggi vengono chiamati Uap, Unidentified Aerial Phenomena (Fenomeni aerei non identificati). Al momento non sono ancora emerse tracce di civiltà aliene ma fare un giro negli archivi del Pentagono ha sempre un suo fascino.

I video degli Uap in mano alla Difesa degli Stati Uniti verranno caricati su Aaro.mil. Il portale è accessibile anche dall'Italia e già adesso si trova qualche filmato. Sono tutte clip che arrivano al massimo a una manciata di minuti. Non si tratta di filmati amatoriali, almeno non per ora. I video sono stati registrati da veicoli militari, soprattutto aerei. Tre sono stati registrati dalle apparecchiature installate sugli MQ-9, dei droni da ricognizione usati per raccogliere video e informazioni sui campi di battaglia. Altri sono stati registrati dall’equipaggio di un jet U.S. Navy F/A-18.

In tutti i casi non aspettatevi omini grigi che allungano dita affusolate per cercare un contatto con la specie umana. Nei video si vedono oggetti volanti sfuggenti. Alcuni sfrecciano a pochi metri da terra, altri rimangono fermi davanti allo schermo della telecamera prima di sparire nel vuoto. Qualcuno sembra avere una forma sferica e un’ottima capacità di manovra in aria.

AARO.MIL | Come funziona il sito con i video degli UFO

A cosa serve il nuovo portale del Pentagono

Aaro.mil non è solo una vetrina in cui pubblicare video d’archivio. Questo portale infatti serve anche per aggiornare il pubblico sui progressi di AARO, l’All-domain Anomaly Resolution Office creato dal governo degli Stati Uniti proprio per lavorare sulle ricerche che riguardano gli Uap. Possiamo leggerlo anche nel messaggio inaugurale del direttore Sean Kirkpatrick:

“Dalla sua istituzione nel luglio 2022, AARO ha adottato misure importanti per migliorare la raccolta dei dati, standardizzare i requisiti di segnalazione e mitigare le potenziali minacce alla sicurezza poste dall'UAP. Non vediamo l'ora di utilizzare questo sito per aggiornare regolarmente il pubblico sul lavoro e sui risultati di AARO e per fornire un meccanismo per la segnalazione dell'UAP”.

Grazie a questo portale sarà più semplice segnare gli UAP anche per i cittadini, non tutti però. Da quello che si legge tra i primi messaggi, il portale accetterà i report inviati da dipendenti attuali del governo, dagli ex dipendenti, dai membri dei servizi o dagli appaltatori che lavorano già da tempo con queste istituzioni. Al momento non tutti i video si possono vedere in streaming, per alcuni è necessario il download.