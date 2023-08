Come recuperare un account Instagram, la guida con tutti i passaggi Non è difficile recuperare il profilo Instagram, può capitare che l’utente dimentichi la password, o elimini l’account, che può anche essere disabilitato o rubato. Abbiamo realizzato una breve guida per ogni situazione.

A cura di Redazione Innovazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Apri Instagram, premi su accedi e qualcosa non va. Può succedere, eppure non è difficile recuperare il proprio account, per questo abbiamo realizzato una breve guida per ottenere le credenziali di accesso perse o recuperare un profilo disabilitato. I motivi possono essere diversi, capita di dimenticarsi la password, il nome utente o la mail per entrare sul profilo Instagram, magari qualcuno decide di eliminare l'account e poi se ne pente. Non solo, il social può anche decidere di disabilitare il profilo se l'utente viola le linee guida della community, e capita anche che qualcuno rubi le credenziali e blocchi l'accesso dopo aver hackerato l'account. Per ogni caso c'è una soluzione, vediamole insieme.

Come recuperare account Instagram perso

È piuttosto semplice recuperare un account Instagram del quale non si ricordano le credenziali d’accesso. Ci sono diverse opzioni a seconda di cosa si è dimenticato. Instagram permette infatti di accedere usando la mail, il nome utente e il numero di telefono, che sono chiavo d'accesso intercambiabili. Se invece è stata dimenticata la password o si hanno problemi con l'autenticazione a due fattori è necessario seguire qualche passaggio in più. Vediamoli insieme.

INSTAGRAM | Come recuperare il profilo

Senza usare la mail

Per recuperare un account Instagram senza email bisogna utilizzare altri dati d’accesso per esempio il nome utente o il numero di telefono. Per prima cosa è necessario collegarsi a Instagram e scrivere il nome utente associato al profilo, scrivere la chiave d'accesso e premere su accedi. Si può anche utilizzare il numero di telefono a patto che sia stato aggiunto al profilo e sia stato verificato con la procedura corretta. Quindi è molto semplice, per recuperare un account Instagram senza email basta utilizzare altri dati d’accesso dell’account, come il nome utente o il numero di telefono.

Leggi anche Come cambiare la password di Instagram o reimpostarla, la guida completa e i consigli

Senza la password

Se stai provando ad accedere ma non ricordi la password del tuo account Instagram devi premere sull'opzione Trova il tuo account/Password dimenticata? A quel punto basterà inserire il nome dell'utente o l'indirizzo email e premere su Trova account, a quel punto arriverà una mail che contiene il link per accedere sul proprio profilo Instagram. Sarà poi necessario reimpostare una nuova password per gli accessi futuri. La stessa operazione funziona anche tramite SMS se è stato registrato il numero di telefono, anche in questo caso arriverà un link sul quale cliccare per accedere e creare nuove credenziali d'acceso.

Senza il numero di telefono

Potrebbe anche succedere che non si riesca più ad accedere e al momento dell'iscrizione non sia stato associato alcun numero di telefono all'account. In questo caso si può recuperare o utilizzando il nome utente o l'indirizzo mail. Quindi è molto semplice, per recuperare un account Instagram senza numero di telefono basta utilizzare gli altri dati d’accesso dell’account, come il nome utente o la mail.

Con l'autenticazione a due fattori

Se l'account Instagram è stato attivato con l’autenticazione a due fattori, a ogni accesso chiede oltre alla password anche di inserire un codice ricevuto tramite SMS o usare un'app di autenticazione. Se non si riesce ad accedere non è un problema, infatti basta utilizzare i codici di backup, che sono stati forniti come alternativa all’autenticazione a due fattori (devono essere però stati segnati da qualche una volta confermata la modalità di accesso). A questo punto quando si porva ad entrare sul proprio profilo Instagram basta selezionare la voce Prova in un altro modo e premere sulla voce Codice di backup.

INSTAGRAM | L’autenticazione a due fattori

Come fare in caso se l'account è stato disabilitato

Se l'utente viola le linee guida della community, Instagram potrebbe disabilitare l'account. In questo caso non è possibile recuperare il profilo, se però si pensa che ci sia stato un errore, oppure sia stato bloccato ingiustamente, è possibile fare ricorso. Basta accedere su Instagram inserendo Numero di telefono, nome utente o email e Password e fai cliccare sul pulsante Accedi. Bisogna poi scegliere l’opzione Maggiori informazioni e selezionare la voce Contattaci

Appariranno una serie di domande preimpostate per fornire le informazioni necessarie, una volta compilate basta premere sul tasto invia. Dopo poche ore dovrebbe arrivare una e-mail da parte di Instagram per verificare l'identità. A questo punto il social valuterà se accettare o meno la richiesta e quindi sbloccare l'account.

INSTAGRAM | Se il profilo è stato disabilitato

Come recuperare il profilo Instagram rubato/hackerato

A volte lo scopriamo con un accesso sospetto, non è comune ma può capitare che il proprio profilo Instagram venga hackerato. Se succede ci sono due opzioni. La prima, se si riesce ad accedere è entrare nella sezione Impostazioni del profilo, selezionare le voci Sicurezza e Attività di accesso e disconnettere tutti i dispositivi connessi al tuo account, subito dopo sarà necessario cambiare la password per impedire nuovi accessi da parte degli hacker.

Se invece chi ha rubato il profilo ha subito cambiato la password non sarà possibile accedere, a questo punto bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale di Instagram e seguire le indicazioni per recuperare il proprio profilo nella sezione Cosa fare se pensi che il tuo account Instagram sia stato hackerato.

INSTAGRAM | Cosa succede in caso di account compromesso

Cosa fare se l'account Instagram è stato eliminato

Purtroppo se l'account è stato eliminato non si potrà recuperare. Se si cancella il profilo non è possibile riattivarlo, a meno che siamo trascorsi meno di 30 giorni. In questo caso il modo più semplice è eseguire di nuovo l'accesso usando la stessa app. Dopo averla avviata sarà necessario compilare tutti i campi con Numero di telefono, nome utente o email e Password e premere su Accedi.