Come funziona il trucco di Google per pagare meno i voli

In questa estate abbiamo capito una cosa: l’era dei voli low cost è completamente tramontata. O almeno, come dice l’ad di Ryanair Michael O’Leary è finita l’era dei voli “quasi gratis”. Certo, in qualche fortunato allineamento di pianeti e algoritmi sarà sempre possibile andare in una capitale europea spendendo una manciata di euro. Ma la tendenza ormai non è più questa, nemmeno accettando orari notturni e scali a ripetizione. L’ultimo aggiornamento introdotto da Google però potrebbe aiutarvi a non investire nel volo metà del vostro budget per le vacanze.

Le nuove funzioni di Google Flight

Google Flight è una funzione di Google Travel, un sistema di ricerca parallelo di Google utilizzato solo per i viaggi. Funziona come SkyScanner o qualsiasi altra piattaforma di comparazione. Si sceglie un punto di partenza (con diversi criteri di selezione), uno di arrivo, un giorno di partenza e un giorno per il ritorno. Una volta inseriti tutti i dati ci vengono presentate tutte le opzioni tra cui scegliere, a partire dalle più economiche.

Nelle ultime ore Google ha diffuso un comunicato in cui spiega che oltre alle funzioni di base della piattaforma si sta preparando a offrire ai suoi utenti anche qualcosa di più. Su Google Flight infatti a partire da questa settimana verrà inserita un’opzione predittiva che indicherà agli utenti anche quale sarà il momento migliore per prenotare un volo spendendo il meno possibile.

Non solo. Attraverso il servizio di “monitoraggio dei prezzi” Google invierà una segnalazione agli utenti interessati a volare verso una certa meta in un periodo preciso quando il prezzo calerà “in modo significativo”. Al momento non è chiarissimo se gli utenti potranno impostare loro i limiti di prezzo entro cui sono interessati a ricevere una notifica. Google ha lanciato insieme a questi aggiornamenti anche il servizio "prezzo garantito": gli utenti che acquistano un volo con Google Flight avranno diritto a un rimborso nel caso in cui i prezzi del volo si abbassassero dopo l'acquisto.