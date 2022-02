Come funziona Control, la modalità di Apex Legends in arrivo con la nuova stagione Il team di sviluppo di Apex Legends, Respawn Entertainment, afferma che la giocabilità di Control sia più simile a quella di uno sparatutto più tradizionale, distanziandosi da quella da battle royal, che può essere troppo punitiva all’inizio.

A cura di Lorena Rao

Apex Legends, il battle royale da 100 milioni di giocatori, è pronto ad accogliere un'importante novità: la modalità Control. Si tratta di un deathmatch a squadre 9 contro 9, in cui le due parti combattono per il punteggio più alto attraverso la conquista di posizioni specifiche della mappa. Chi gioca può selezionare un equipaggiamento iniziale, invece di doversi lanciare al solito saccheggio. Nuovi oggetti si potranno poi ottenere tramite airdrop e altri tipi di aggiornamento.

Il team di sviluppo di Apex Legends, Respawn Entertainment, spiega come la giocabilità di Control sia più simile a quella di uno sparatutto più tradizionale, distanziandosi da quella da battle royale che può essere troppo punitiva all'inizio. Per questo motivo Control può essere un'ottima modalità per chi vuole prendere padronanza con i ritmi di gioco frenetici. Del resto, uno degli obiettivi del team di sviluppo è quello di intercettare nuova utenza tramite aggiunte diverse dalle tipiche proposte, tra cui modalità più accessibili. Già alcuni esponenti della stampa di settore hanno potuto testare Control in anteprima, ma i pareri sono contrastanti. Richard Lawler di The Verge sottolinea che è piacevole il senso di libertà e la possibilità di ritornare in vita in pochi secondi, tuttavia il sistema di gioco non è così raffinato come nei titoli concorrenti, come Call of Duty e Halo.

L'aspetto positivo di Apex Legends, al momento, è che per le prime tre settimane della nuova stagione "Ribellione", in arrivo il prossimo 8 febbraio, i giocatori potranno sbloccare personaggi aggiuntivi gratuitamente: basta effettuare l'accesso. L'aspetto negativo invece è che Control sarà pianificato per ora come un'offerta a tempo limitato, disponibile solo per poche settimane. Bisogna aspettare il feedback effettivo dell'utenza per capire se Apex Legends accoglierà in maniera permanente Control o una modalità di gioco simile. Tra gli altri contenuti in arrivo con la nuova stagione vi è la leggenda Mad Maggie, caratterizzata da un'interessante combinazione di abilità, tra cui un trapano in grado di bruciare i nemici attraverso i muri. A tutto questo si aggiunge il ritorno della mappa dell'Olimpo, ora modificata per rispondere alle lamentele dei giocatori.