Com'è fatto il nuovo aereo cinese che vuole competere con Boeing e Airbus Sono stati lanciato due modelli, il jet regionale ARJ21, con 100 posti, e l'aereo di linea bimotore a fusoliera stretta C919 che può trasportare quasi 200 passeggeri.

A cura di Elisabetta Rosso

Il nuovo aereo di linea C919 di Pechino ha debuttato con un fly-by al Singapore Airshow. Il jet è stato prodotto dal Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), di proprietà dello Stato e fa parte del grande piano "Made in China" di Pechino per ridurre la dipendenza straniera. Non solo, la Cina infatti vuole competere con le grandi compagnie aeree come Boeing e Airbus. Il tempismo è giusto. Il lancio dell'aereo C919 coincide infatti con una crisi di Boeing. A inizio gennaio un 737 Max 9 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Oregon, dopo che il finestrino e un pezzo della fusoliera sono esplosi generando un foro che ha causato la depressurizzazione della cabina.

Il C919, può trasportare quasi 200 passeggeri, ed è il primo grande aereo nazionale per il Paese. Il volo di prova è stato fatto a maggio 2023, a dicembre invece è atterrato al Victoria Harbour di Hong Kong, per il primo test fuori dalla Cina continentale.

Come sono gli aerei cinesi di Comac

Shukor Yusof, fondatore di Endau Analytics, società che monitora l'industria aeronautica, sostiene che il C919 è "l'aereo più atteso al Singapore Airshow. C'è molto interesse nel vedere come si comporta e come è in volo", ha detto. Sono pochi i Paesi che producono aerei, è un settore difficile dove servono elevate competenze tecniche, tempo e risorse. Secondo il Center for Strategic and International Studies di Washington il C919 è costato circa 49 miliardi di dollari.

Ora Comac investirà decine di miliardi di yuan nei prossimi 3-5 anni per espandere la capacità produttiva dell'aereo. Sono stati lanciati due modelli, il jet regionale ARJ21, con 100 posti, e l'aereo di linea bimotore a fusoliera stretta C919 che può trasportare quasi 200 passeggeri. Il C919 vuole competere con i modelli Airbus A320neo e Boeing 737 MAX 8.

Come inciderà lo scenario geopolitico

Secondo Yusof le crescenti tensioni tra Cina e Usa potrebbero essere un ostacolo. “Non si possono non considerare le relazioni politiche della Cina con il resto del mondo", ha spiegato alla Cnn. Non solo, il modello non è ancora stato certificato dalle autorità di regolamentazione aeronautiche americane ed europee, e questo per Yusof è "un grande svantaggio".

L'aereo è pensato per i viaggi regionali, può infatti volare tra le cinque e le sei ore, e potrebbe trovare un buon mercato stringendo accordi con i paesi del sud-est asiatico, dell’Africa e dell’Asia centrale. Nel 2023 la compagnia aerea indonesiana TransNusa ha acquistato il jet regionale ARJ21. Secondo Yusof "diventerà un concorrente in piccola misura, ma non sarà nella stessa lega di Airbus e Boeing".