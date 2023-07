Come cambiare la password di Instagram o reimpostarla, la guida completa e i consigli Cambiare password su Instagram è semplice, bastano pochi click. Se fatto con regolarità il cambio delle credenziali è un modo molto efficace per evitare furti di account e di identità. In questo articolo vi accompagniamo passo per passo in tutto processo, sia da app che da desktop.

A cura di Valerio Berra

Conoscete a memoria tutte le password delle vostre app? Sì rispondete sì non è un buon segnale: probabilmente vuol dire che utilizzate delle password molto semplici o (ancora peggio) la stessa password per tutte le app. Se rispondete di no, anche qui non siamo messi benissimo. Vuol dire che vi affidate troppo ai servizi di raccolta password offerti dai motori di ricerca. Creano password solide e vi aiutano a conservarle. Ricordarvi però qualche password, almeno per le app più usate, potrebbe essere un buon modo per salvarvi anche nelle situazioni d’emergenza.

Partiamo da Instagram. Cambiare spesso password al vostro account Instagram può aiutarvi ed evitare tutte le truffe legate al furto dell’account. Se non è successo direttamente a voi, sarà successo a qualcuno dei vostri account. Improvvisamente un profilo che pubblicava solo foto personali si ritrova a diffondere immagini di Bitcoin, offerte imperdibili per acquistare su e-commerce di dubbia qualità. Per questo vi consigliamo di cambiare la password con regolarità.

Come cambiare la password di Instagram o reimpostarla

Di solito i procedimenti per modificare le impostazioni dei social network variano in base al sistema operativo. Nel caso di Instagram invece il procedimento è la stesso sia per il sistema operativo di Android che per iOS. Vi lasciamo qui tutti i passaggi di seguire per il cambio della password dell'account Instagram:

Apri app di Instagram > Burger Menù (le tre linee orizzontali in alto a destra) > Impostazioni > Centro Gestione Account Meta > Password e Sicurezza > Modifica Password > Instagram > Inserite la Password Attuale > Digitate la Nuova Password > Digitate ancora la Nuova Password

INSTAGRAM | Il pannello del Centro Gestione Account di Meta

Come avete potuto intuire da questa serie di passaggi negli ultimi aggiornamenti dell’app la gestione della sicurezza è diventata su un pannello unico per i due social di Meta. Una volta arrivati al pannello Centro Gestione Account sarà possibile quindi accedere anche al profilo Facebook. Per modificare la password su questo social vi basterà scegliere Facebook dopo Modifica Password. Qui sotto invece vi lasciamo il percorso da seguire se volete cambiare la vostra password da desktop.

Aprite il vostro profilo > Rotellina in alto a destra > Impostazioni e Privacy > Cento Gestione Account Meta > Password e Sicurezza > Modifica Password > Instagram > Inserite la Password Attuale > Digitate la Nuova Password > Digitate ancora la Nuova Password

INSTAGRAM | Il pannello del Centro Gestione Account di Meta

Come impostare una nuova password su IG

Se invece volete impostare una nuova password e non vi ricordate quella vecchia, vi lasciamo qui i due procedimenti. Vi avvisiamo: sono praticamente uguali, solo che alla fine invece di digitare la vostra password, il social vi invierà una mail alla casella di posta per reimpostarla.

Da app

Apri app di Instagram > Burger Menù (le tre linee orizzontali in alto a destra) > Impostazioni > Centro Gestione Account Meta > Password e Sicurezza > Modifica Password > Instagram > Hai dimenticato la password? > A questo punto dovete seguire il procedimento via mail

Da desktop

Aprite il vostro profilo > Rotellina in alto a destra > Impostazioni e Privacy > Cento Gestione Account Meta > Password e Sicurezza > Modifica Password > Instagram > Hai dimenticato la password? > A questo punto dovete seguire il procedimento via mail

Perché cambiare la password è importante per la sicurezza dei dati

Cambiare le password una volta al mese non è l’attività più emozionante del mondo ma puoi aiutarvi a sfuggire a tentativi di furto di account. Chiariamoci. Quando un account viene sottratto dall’altra parte dello schermo non c’è un criminale informatico che ha passato una notte a studiare la vostra vita privata per capire che avete scelto come password il nome del vostro gatto. Si tratta di tentativi fatti con migliaia di account.

Vengono usati dati rubati da attacchi hacker che hanno sottratto informazioni dalle banche dati, si usano sistemi che provano decine di combinazioni oppure si arriva a un account grazie al username e password uguali sottratti da attacchi precedenti. Se volete fare un controllo veloce, sul sito Haveibeenpwned.com potete vedere in quanti data breach compare la vostra mai. A proposito. Ormai Instagram è arrivata 2012 quindi magari avete usato una mail vecchia per registrarvi a cui ora non avete più accesso. Anche qui, meglio controllare sul vostro account.

I consigli per creare una password sicura per il proprio account IG

In una password sicura ci deve essere tutto. Lettere, numeri e caratteri speciali. Scordatevi subito 1234, ciao, la vostra squadra del cuore e tutte le altre password che potete trovare in questo elenco. I consigli principali sono due: usate una password compresa tra i 15 e i 20 caratteri e inserite sempre tutti i caratteri che vengono chiesti. Potete anche affidarvi ai servizi offerti dai browser e sistemi operativi ma di tanto in tanto ricordatevi di cambiare le password che vengono salvate sul sistema. Vi consigliamo anche di provare a giocare a Space Shelter, un mingiate online sviluppato da Google che permette di capire come qual è il modo migliore, passaggio dopo passaggio, di creare una password.