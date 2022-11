“123456” è la password più usata in Italia, nella classifica completa anche squadre di calcio e bestemmie Lo studio di NordPass sulle password più usate nel 2022 dimostra che manca ancora la consapevolezza sui rischi di utilizzare chiavi di accesso deboli.

A cura di Elisabetta Rosso

Le classifiche sulla scelta delle password dimostrano, anno dopo anno, che l'originalità non è mai diventata una moda nell'ambito della sicurezza informatica. La password più usata in Italia nel 2022 è “123456”, al primo posto nella top ten mondiale rimane invece “password” un bastione inespugnabile nella storia della (scarsissima) sicurezza delle chiavi di accesso banali.

Anche quest’anno NordPass ha pubblicato la sua ricerca delle 200 password utilizzate nel 2022. Più di 17.000 italiani hanno scelto la sequenza semplice di numeri, facilmente decifrabile in meno di un secondo (come spiega lo studio).

Scendendo lungo la lista nella top ten ci sono anche “ciao”, "ciao ciao", squadre di calcio, Juventus e Napoli in testa, e altre serie di numeri sequenziali. C’è anche chi ha scelto come password una bestemmia. Se pensava di essere originale sbaglia, è solo uno dei tanti con una password decifrabile in una manciata di ore.

Le vecchie cattive abitudini

"Nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. La ricerca mostra che le persone usano ancora password deboli per proteggere i loro account", spiega NordPass. Secondo l'analisi, rispetto ai dati del 2021, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 rimane lo stesso. Non solo, l'83% delle parole chiave nell'elenco di quest'anno può essere decifrato in meno di un secondo.

“Gli esseri umani rimangono delle creature abitudinarie. Ogni anno abbiamo notano gli stessi schemi ricorrenti: squadre sportive, personaggi di film e prodotti alimentari dominano tutti gli elenchi di password. Abbiamo deciso di esaminare le categorie più popolari di tutti i tempi”.

L’influenza della cultura pop

NordPass, quest’anno ha scelto di analizzare anche l’influenza della cultura pop nella scelta delle password. Per esempio film e serie televisive come Batman, Euphoria ed Encanto usciti tra il 2021 e 2022, sono stati utilizzati da moltissimi utenti. "Batman" è stata usata da 2.562.776 persone, "euforia" 53.993, e "encanto" 10.808.

Gli U2 sono invece in testa nella classifica “Artisti”, il mito di Tiffany ottiene il primo posto nella sezione “Password Moda”. Un po’ a sorpresa la squadra di calcio più utilizzata al mondo come password (da 58.554.280 persone) è la Red Star Belgrade, l’orgoglio dei Balcani. La squadra di calcio più popolare in Serbia, sì, ma non è la prima che salta in mente, soprattutto con un Real Madrid che rimane invece confinato all’ottavo posto.

Password simili tra i diversi Paesi

L’umanità ha dei denominatori comuni, la scelta della password è uno di questi. Secondo lo studio infatti le chiavi di accesso si assomigliano un po' in tutti i Paesi. Oltre alla parola “password”, la password più amata al mondo (utilizzata oltre 4,9 milioni di volte, in Italia si colloca al terzo posto), ci sono poi i nomi delle persone. Chiaramente variano di Paese in Paese. In Italia, Martina, Giulia e Francesca sono tra le scelte più comuni, negli Stati Uniti Ashley, Justin, e Andrew sono i più quotati. “123456” rimane la password più diffusa non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone.

Consigli per proteggere le password

Lo studio ha anche stilato una breve lista di suggerimenti per rendere più sicure le password degli utenti e creare consapevolezza sui rischi che corrono. Per prima cosa è importante avere in mente tutti gli account personali, gli esperti consigliano di eliminare quelli inutilizzati per evitare lacune nella gestione delle password. Creare poi chiavi di sicurezza univoche, complesse, con lettere minuscole, maiuscole, e simboli. Alcuni programmi richiedono già di impostare password che contengono almeno uno di questi elementi.

Soprattutto è particolarmente importante non utilizzare mai due volte la stessa password. Altrimenti se un account è stato violato sono a rischio anche gli altri. Condigliano infine di usare un password manager, che permette di crittografare le password memorizzate nella cassaforte digitale e consente una condivisione sicura.

Le 20 password più comuni in Italia

Qui di seguito vi lasciamo la classifica delle password più utilizzate in Italia.