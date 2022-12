Ancora una volta i videogiochi più scaricati dell’anno sono tutti mobile: la classifica completa Il 50% del fatturato totale del 2022 è occupato dai videogiochi mobile. Quanto ai titoli per console e PC, hanno generato rispettivamente il 28% e il 21% di introiti.

Con l'avvento dell'anno nuovo, è giunto il momento di tirare le somme del 2022 videoludico. Dopo un'ascesa incredibile nel pieno della pandemia, quest'anno il mercato ha registrato un fatturato pari a 184,4 miliardi di dollari. Per quanto possa apparire una cifra altisonante, in realtà dimostra un calo del 4,3% su base annua. Secondo Newzoo, è la prima volta che viene registrato un rallentamento simile da quando il mercato videoludico viene analizzato.

Il dominio dei videogiochi mobile

Il 50% di questo fatturato è occupato dai videogiochi mobile. Sul fronte dei titoli scaricati, a dominare la classifica con 275 milioni di download è Subway Surfers, il running game con protagonista il giovane Jake, che deve districarsi nella giungla metropolitana. A seguire vi è il battle royale Garena Free Fire con 245 milioni di download. Ecco nel dettaglio la top 5 di Sensor Tower riportata da GameIndustry.bz.

Subway Surfers (275 milioni di download)

Garena Free Fire (245 milioni di download)

Sumble Guys (174 milioni di download)

Ludo King (165 milioni di download)

Roblox (163 milioni di download)

Passando invece ai videogiochi mobile con acquisti in-app, il più remunerativo del 2022 è Honor of Kings, con un fatturato di 2,5 miliardi di dollari, seguito da PUBG Mobile, che ha registrato 1,9 miliardi di dollari di spending consumer. Di seguito la top 5 completa:

Honor of Kings (2,5 miliardi)

PUBG Mobile (1,9 miliardi di dollari)

Genshin Impact (1,7 miliardi di dollari)

Candy Crush Saga (1,2 miliardi di dollari)

Roblox (1 miliardo di dollari)

In merito alla top 5 dei publisher, il primo posto è saldamente occupato da Tencent, il colosso tecnologico con sede a Shenzhen, in Cina. Nel 2022 ha registrato 6,8 miliardi di dollari. Con un distacco importante, al secondo posto c'è Activision Blizzard – che oltre a Call of Duty Mobile ha anche il sopracitato Candy Crush Saga – con 2,5 miliardi di dollari di fatturato. A scendere, quasi a parimerito, ci sono NetEase, Playrix e Take-Two Interactive. Per approfondire:

Tencent (6,8 miliardi di dollari)

Activision Blizzard (2,5 miliardi di dollari)

NetEase (2,4 miliardi di dollari)

Playrix (2 miliardi di dollari)

Take-Two Interactive (2 miliardi di dollari)

I dati emersi sono molto interessanti perché dimostrano ancora una volta il predominio del mercato mobile rispetto a quello di console e PC. Dei 184,4 miliardi di dollari del 2022, i videogiochi per console e PC hanno generato rispettivamente il 28% e il 21%. I browser game, con i loro 2,8 miliardi di introiti, occupano invece l'1%.