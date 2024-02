Sospeso l’account su X di Yulia Navalnaya, moglie di Navalny. Ora è di nuovo attivo L’account di Yulia Navalnaya era arrivato a 120.000 follower. La donna ha annunciato in questi giorni che avrebbe proseguito le battaglie politiche del marito Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladmir Puntin. Navalny è morto in una struttura penitenziaria russa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’account di Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny è stato sospeso per diverse ora da X. Secondo la piattaforma social di Elon Musk il suo account è stato chiuso perché viola le “regole di X”. I motivi di un blocco da parte della piattaforma conosciuta una volta come Twitter possono essere parecchi. Si va dalla violenza verbale allo sfruttamento sessuale, per passare ad abusi, molestie e condotte che incitano l’odio. Dopo oltre un'ora di sospensione, ora l'account è di nuovo attivo.

Non sono chiare le motivazioni: è possibile che le dichiarazioni di Yulia sulla morte del marito siano finite nelle maglie dei pochi sistemi di moderazione rimasti sulla piattaforma. Da quando Elon Musk ha acquistato il social, i team e gli investimenti per la moderazione sono stati ridotti drasticamente, praticamente annullati. In compenso sono stati reintegrati diversi account eliminati in passato, compreso quello di Donald Trump. Yulia Navalnaya aveva appena aperto un account su questo social: era arrivata già a oltre 120.000 follower.

Il ruolo di Yulia Navalnaya dopo la morte di Navalny

La linea è stata chiara dal primo minuto. Con un video pubblicato su YouTube, Yulia ha annunciato che continuerà le battaglie del marito: “Uccidendo Alexei, Putin ha ucciso metà di me, metà del mio cuore e della mia anima. Ma ho ancora la parte restante, e mi dice che non ho il diritto di arrendermi”. Yulia ha accusato della morte di Alexei direttamente Vladimir Putin: "Qualcun altro dovrebbe essere al mio posto, ma quella persona è stata uccisa da Vladimir Putin”.

Al momento il corpo del principale oppositore del Cremlino non è ancora stato riconsegnato ai parenti. Ha detto Yulia Navalnaya proprio su X, riprendendo un appello della madre di Navalny: "Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo. E chiedo davvero a tutti i giornalisti che potrebbero ancora fare domande: non chiedete di me, chiedete di Alexei".